Tenso cruce en Radio Mitre por Fabiola Yáñez: "No digas pelot..."

"Tartu, no podés decirle mojigato a un funcionario que está rechazando una prueba. El motivo para rechazar esa prueba, y este era el punto al que iba más allá de tu interés por verlo, Tartu, que es tuyo y está perfecto, es que no es un componente de la violencia de género y no es algo que la ponga a Ayelén Mazzina en una situación de más o menos compromiso", explicó Barbano

"Si hay una mujer que es la primera dama que le dice a la Ministra 'Estoy siendo víctima de violencia de género' y ella no hizo nada, hay un reproche penal que se le puede hacer y por eso se abrió un legajo aparte para investigarla. Ahora, el video, se lo haya mostrado o no se lo haya mostrado, no es un componente de la violencia de género", concluyó el columnista.

Julia Mengolini duda de Fabiola: Repudio en redes encabezado por Javier Milei

En la tarde del lunes (12/8) Julia Mengolini encendió la polémica al manifestar sus dudas respecto a la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género. Con Javier Milei a la cabeza, las redes no la perdonaron, sobre todo teniendo en cuenta que la conductora fue promotora del eslogan feminista "Yo te creo, hermana"

"Ojalá que se investigue, pero si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos. (...) La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco", introdujo Mengolini durante en su editorial en Futurock, medio que fundó.

Acto seguido, hizo mención a la entrevista que la ex primera dama brindó con el portal Infobae, en la cual detalló que las agresiones comenzaron en 2016 y acusó a Fernández por lesiones graves y abuso de autoridad. Tras asegurar que no iba a "ser políticamente correcta con este asunto", la periodista sentenció:

Cuando nosotras decimos 'yo te creo, hermana' es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante Siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncia violencia Cuando nosotras decimos 'yo te creo, hermana' es un recurso retórico y político, es un principio general, para decir durante Siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon. Entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncia violencia

"Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice 'a mí me pasó tal cosa', yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo", aseguró.

"El problema de decir esto es que pareciera que estas tratando de defender a Alberto. Bueno, yo no quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta", siguió Mengolini, que aseguró que "a las feministas nos acorralaron en los últimos días desde un lugar de psicopatía insólita".

A mí me están volviendo loca, sobre todo en Twitter. '¿Dónde están las feministas?'. 'Acá, condenamos la violencia, que se investigue'. Nadie va a salir a defender a Alberto. Siempre voy a estar defendiendo a las víctimas. Y también, como siempre, defendiendo los principios republicanos de la presunción de inocencia A mí me están volviendo loca, sobre todo en Twitter. '¿Dónde están las feministas?'. 'Acá, condenamos la violencia, que se investigue'. Nadie va a salir a defender a Alberto. Siempre voy a estar defendiendo a las víctimas. Y también, como siempre, defendiendo los principios republicanos de la presunción de inocencia

"Nosotros no nos tenemos que hacer cargo de Alberto Fernández ni de la sobreactuación de la defensa de Fabiola. Ahora esto ya está en manos de un juez. Yo hubiese querido que fuera un juez que no fuera (Julián) Ercolini, que forma parte de toda esta mega operación", concluyó Mengolini.

Por su parte, el mandatario reposteó una gran cantidad de tuits, tanto de sus trolls como de figuras mediáticas, que apuntaba contra la también abogada por sus dichos.

