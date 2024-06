¿Estalló la interna? Marina Calabró renunció a su columna en Radio Mitre

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/forofms/status/1797761705117732897&partner=&hide_thread=false Este mediodía se generó, nuevamente, un momento incómodo con #MarinaCalabro ya que Jorge Lanata volvió a cortar su columna repentinamente generando un momento de silencio e incertidumbre.



Una lástima que siga pasando esto y que una de las columnas afectadas (por la reducción de… pic.twitter.com/r4ryMa5AvR — foromedios (@forofms) June 3, 2024

Algunos instantes después, el medio Teleshow recogió el testimonio de Calabró, quien confirmó la información de De Brito.

"Lo venía hablando desde que se nos comunicó el acortamiento del programa. Mi columna era la más larga y, bueno, por lógica iba a ser la que más se iba a resentir en tiempo. El 19 de marzo lo hablé con (Jorge) Lanata, él me entendió, fue re amoroso conmigo", sostuvo la periodista.

Lo cierto es que fue una decisión que estaba masticando desde el 19 de marzo. Después vino el Martín Fierro y no quería afectar mis chances de pelearla. Entonces se fue dilatando un poco, pero era una decisión que veníamos hablando con Andrea Rodríguez y con Jorge Lanata desde marzo. Finalmente, llegó el momento de la partida, pero es estrictamente profesional. No hay ninguna razón oculta ni nada Lo cierto es que fue una decisión que estaba masticando desde el 19 de marzo. Después vino el Martín Fierro y no quería afectar mis chances de pelearla. Entonces se fue dilatando un poco, pero era una decisión que veníamos hablando con Andrea Rodríguez y con Jorge Lanata desde marzo. Finalmente, llegó el momento de la partida, pero es estrictamente profesional. No hay ninguna razón oculta ni nada

¿Qué dijo Jorge Lanata en su momento?

Algunas semanas atrás, cuando los rumores sobre una interna entre el conductor y la columnista comenzaron a tomar fuerza, Lanata participó del mismo envío streaming y le restó importancia a tales versiones.

"El otro día yo me confundí el horario de terminación de Marina. Me confundí", aclaró al respecto y sumó: "Tienen que entender que yo tengo tres horas y somos una película bíblica en la radio. Somos 40.000 entonces no entran todos".

"Ahora el programa dura una hora menos por eso mi columna es más corta", dijo la periodista.



"Ahora el programa dura una hora menos por eso mi columna es más corta", dijo la periodista.



Cc @Intrusos pic.twitter.com/W7m1XKlpbY — América TV (@AmericaTV) June 3, 2024

