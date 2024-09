Fuego en C5N: Pablo Duggan cruzó todos los límites con Mariana Brey

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Bobmacoy/status/1838452784191967609&partner=&hide_thread=false - Mariana Brey le causó una hemorragia cerebral a Duggan cuando le recordó que Grabois dijo que prefería salir de caño que cartonear, Pablito no aguantó más y sin antes maltratar a Mariana cortó la discusión y salió de cámara... pic.twitter.com/0VpRJW8Fhq — Doctor House (@Bobmacoy) September 24, 2024

"Bueno, no sé con quién tendrás que ir a hablar. A vos no te gustará mi aporte. Mucha gente de todos lados me dice que soy encantadora", retrucó la panelista, y él ida y vuelta se salió de control.

"Me parece que no me estás entendiendo bien. Jamás justifico ni festejo el escrache con nadie, no es por ahí. Digo que el sobrereaccionó", intentó explicarle la panelista a Duggan, interrumpiéndolo una y otra vez.

"Pará de hablar arriba, deja hablar un poquito, para un poquito", le pidió el periodista a su compañera en reiteradas oportunidades y agregó: "Lo que estamos discutiendo es si queremos vivir en una sociedad donde el que piensa distinto es agredido en la vía pública".

Puesto que Brey no cedió en ningún momento ante los intentos de Duggan para callarla, el presentador explotó sin cuidar sus modos. "No, no puedo así. Vamos a próximo tema. ¡Me hinché las pelotas! Vamos a hablar de Córdoba, dale... ¡Me rompió las pelotas!", cerró.

Las redes no perdonaron a Pablo Duggan

Fueron varias las cuentas que compartieron el clip del encontronazo entre Duggan y Brey que repudiaron la actitud del conductor, quien por su parte no realizó ningún comentario al respecto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SusanaGimeneOK/status/1838589658323628522&partner=&hide_thread=false Horrible lo de Duggan contra Mariana Brey



No se puede creer como la TRATO y DESPRECIÓ su pensamiento sobre lo sucedido en Ezeiza con Grabois

FUERTE EH QUE LE PASA?? pic.twitter.com/ag8sfW094o — Susana Gimenez - Fan (@SusanaGimeneOK) September 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PaulaBerniniTV/status/1838573489126527467&partner=&hide_thread=false ESCANDALO EN C5N



Pablo Duggan es un MACHIRULO y VIOLENTO ¿Cómo le va a hacer ESO a una MUJER como Mariana Brey?



¿Todo porque no defiende al chorro de Grabois? Y le decían envidiosa.. pic.twitter.com/O4kKAbbTur — Paula Bernini (@PaulaBerniniTV) September 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1838456872015147063&partner=&hide_thread=false EL MACHIRULO DE PABLO DUGGAN LE FALTÓ EL RESPETO A MARIANA BREY EN VIVO POR NO SER UNA CABEZA DE TERMO K QUE DEFIENDE A GRABOIS Y LA CORRUPCIÓN DEL PERONISMO EN C5N



"Tu aporte es horrible, me hinché las pelotas, me rompió las pelotas"



MARCHE UN CURSO DE GÉNERO EN DDD pic.twitter.com/JcB6akBuec — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/YaninaLatorreTV/status/1838574229475729840&partner=&hide_thread=false Toda mi SOLIDARIDAD para Mariana Brey por el MALTRATO que recibió en vivo en C5N



Todo porque NO defiende al CHORRO de Grabois (no la culpo)



ASCO ME DAS PABLO DUGGAN pic.twitter.com/7JbkxleSKD — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) September 24, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GauchoConurbano/status/1838564967877837109&partner=&hide_thread=false El misógino de Duggan atacando a Mariana Brey y menospreciando su opinión como mujer.



En el único canal en el que puede trabajar un abusador como Duggan es C5N. UNA VERGUENZA. pic.twitter.com/X90p2vyYHm — Un Gaucho en el Conurbano (@GauchoConurbano) September 24, 2024

