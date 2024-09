La feroz crítica de Fantino el Gobierno: "Empezá a darme soluciones"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Bobmacoy/status/1838388618546556935&partner=&hide_thread=false - Fantino y un consejo para el gobierno...

- "Dame soluciones no me pases por la cara que estás haciendo el ajuste más grande de la historia..." pic.twitter.com/W8Xxor4B99 — Doctor House (@Bobmacoy) September 24, 2024



“Empezá a darme soluciones, empezá a darme pequeñas referencias que me indiquen que la vida me mejore en la vida y yo te voy a acompañar. Te voy a dar mi voto en las legislativas, le vas a ganar a lo tradicional, le vas a ganar a lo que estaba. Incluso veré si no te acompaño en el ‘27 para una reelección”, dijo.