¿Están de novios? Ángela Leiva aclaró su relación con Gastón Edul

"Fue un amor lindo y lo intentamos mucho. La remamos y veníamos hablando mucho de esto hasta que nos separamos", dijo mediante el ciclo que se emite por la pantalla de El Trece.

"Él es una gran persona, tiene una familia hermosa y siempre me sentí muy cómoda. Lamentablemente, a veces no es fácil entender un laburo como el mío. Si bien él también es músico, no cumple el mismo rol que yo. Mi trabajo no es solo arriba del escenario, a veces son 64 horas de trabajo. La persona que está al lado, se lo tiene que aguantar", explicó.

Asimismo, el músico posteriormente decidió alejarse del grupo y al respecto la artista manifestó: “Fue algo que eligió él, no quiso seguir porque no daba. Era incómodo. Capaz quería seguir la relación. Pero bueno. Se dio así. Es muy buena gente”.

