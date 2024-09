"Juan Grabois fue candidato presidencial por pedido del Papa, encarna su proyecto político"

El Papa se entusiasma con el discurso de Grabois, un dirigente que fue candidato a presidente por pedido del propio Papa. Quien consiguió esa nominación fue el Obispo de Roma. Mandó el mensaje a través de operadores pidiendo que miraran un poco a Juan. Se trata de una suerte de hijo que representa al Vaticano, ya que le dio un lugar en la estructura de ese Estado. El Papa se entusiasma con el discurso de Grabois, un dirigente que fue candidato a presidente por pedido del propio Papa. Quien consiguió esa nominación fue el Obispo de Roma. Mandó el mensaje a través de operadores pidiendo que miraran un poco a Juan. Se trata de una suerte de hijo que representa al Vaticano, ya que le dio un lugar en la estructura de ese Estado.

“Cuando Francisco recibe al actual presidente argentino le dijo que suerte que viniste porque vos sos medio judío. La religiosidad de Milei se refiere a los macabeos y a las fuerzas del cielo, al primer testamento” sostuvo el conductor de Odisea Argentina.

“En cambio, en Buenos Aires, asesores como Santiago Caputo están más ligados a otro tipo de espiritualidad. Lo veo más cercanos a supersticiones como las de Florencio Parravicini y el hombre gris”.

Juan Grabois y el papa Francisco. Juan Grabois y el Papa Francisco

Milei, su viaje intergaláctico y su discurso en Naciones Unidas

"El presidente tuitea sobre que es una de las dos personas más importantes del mundo. Está en una suerte de viaje intergaláctico. Se siente una nave nodriza que se comunica desde las alturas".

Esto es lo que le devuelve, a veces, su contacto con las redes sociales. Creo que su discurso en la ONU va a ser similar al que dio en Davos, creyéndose eje de la política mundial. Es un profeta que viene a advertirle al mundo lo que le espera. Ya no es un argentino que viaja para pedir un puñado de dólares.

image.png Javier Milei, Elon Musk y los viajes por la galaxia

La diáspora en el campo no peronista

Pagni sostuvo que “en la Argentina sigue existiendo una división entre peronistas y anti peronistas. Por eso, mientras el justicialismo siga siendo competitivo, los radicales van a sentirse más cómodos con Javier Milei”.

“Esto explica muy bien el problema de Martín Lousteau. ¿A quién le habla? Cuando hace otra cosa que no sea anti peronismo se derrumba en las encuestas. Lo mismo pasa con Horacio Rodríguez Larreta: ¿puede estar en un lugar que no sea refractario al peronismo? Existe una gran fragmentación en el campo no peronista”.

milei-radicales.jpg Milei y diputados radicales que votaron a favor de la Casa Rosada

Finalmente, el periodista y conductor televisivo expresó:

Cristina Kirchner no quiere ver a la vice Victoria Villarruel transformada en una líder del peronismo de derecha como ya han anticipado Guillermo Moreno o el senador nacional José Mayans. Por allí, podría drenar un PJ más de centro, como los Pichetto.