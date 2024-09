The Office vuelve: Amazon Prime se la jugó y Netflix se quedó mirando

Junto a Ward, un elenco de lujo se suma a esta locura oficinesca. Edith Poor se pone en la piel de Lizze Moyle, la recepcionista que seguro nos hará acordar a la querida Pam. Steen Raskopoulos interpreta a Nick Fletcher, el representante de ventas que bien podría ser el Dwight australiano. Y la lista sigue con Shari Sebbens, Josh Thomson, Jonny Brugh, Susan Ling Young y Raj Labade, entre otros.

Esta no es la primera vez que The Office cruza fronteras. Además de la versión británica original y la famosísima adaptación yanqui, la serie ya fue recreada en 12 países, incluyendo Alemania, Francia, Grecia, India y hasta Arabia Saudita. Parece que el humor de oficina es un lenguaje universal.

Embed - How The Office Has Secretly Taken Over The World