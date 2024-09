Milei, la casta y el costo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1836480428460642785&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

El producto interno bruto (#PIB) cayó 1,7% interanual en el 2° trimestre de 2024 y 1,7% respecto del período previo https://t.co/B90PDyrhSO pic.twitter.com/MIdQ0x8Oku — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 18, 2024

Son elementos que minan el relato libertario y dejan a Milei en una situación de debilidad. Si no, no se explica que el Presidente quiera traer al kirchnerismo al centro del ring con un video en el que caracteriza a sus referentes como zombies con el fin de exacerbar el sentimiento anti-K que aglutina a buena parte de sus adherentes. ¿Habrá percibido alguna fragilidad el papa Francisco, que se animó a criticar directamente al gobierno libertario? Cuestionó la represión a la protesta social y hasta denunció un caso de corrupción. Lo hizo además en un encuentro del que participó Juan Grabois, que simboliza a los movimientos sociales que Milei combate a través de Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano se había reunido en los días previos con el Sumo Pontífice. Se puede concluir de las palabras de Jorge Bergoglio que el resultado de esa reunión no fue positivo para el Gobierno, que prefirió no responder a las críticas, cuando en general tiene una respuesta para todo.