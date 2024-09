Polémico video de Javier Milei: "Sos un pobre tipo", le respondió Grabois

El video luego continúa con la aparición del músico Fito Páez y la actriz Florencia Peña, afines al kirchnerismo, a quienes la voz en off acusa de haberse infectado "solo por conveniencia" y "a cambio de beneficios".

Juan Grabois salió con los tapones de punta y acusó a Javier Milei: "Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia. Tenés el virus de Nerón. Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes. Ya estamos despiertos y no se aguanta más. Tenés que laburar para solucionarle la vida a los argentinos, no postear boludeces".

También defendió a la diputada nacional Natalia Zaracho, otra de las que aparece ridiculizada en el video: "Nati Zaracho construyó su propio futuro y tiene una vida mucho más llena que la tuya. No le llegás a los talones".

Zaracho también respondió:

Entre los comentarios al video hay muchas críticas: acusan a Javier Milei de vivir "en Narnia" y de "hacer videos pelotudos" en medio de la crisis profunda en la que se encuentra la Argentina.

