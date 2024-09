El doble efecto que sufre la caída en las importaciones

Comparado con el mismo mes del año anterior, la caída en las importaciones generó un ahorro significativo para el país, estimado en US$ 2.054 millones. A nivel de uso económico, el segmento que registró la mayor contracción fue el de bienes intermedios, con una reducción de US$ 974 millones. Además, la compra de bienes de capital y sus piezas cayó en US$ 940 millones, consolidando así la tendencia negativa en este rubro.

En cuanto a productos específicos, el recorte más relevante se produjo en las importaciones de porotos de soja, seguido por aerogeneradores, insumos de la industria electrónica y ciertos combustibles, lo que pone en evidencia el impacto de la desaceleración en sectores clave de la industria y la energía.

Las exportaciones

Por el lado de las exportaciones, el incremento interanual generó un aporte de US$ 883 millones, impulsado mayormente por las manufacturas de origen agropecuario y las manufacturas de origen industrial, que explicaron la mayor parte del aumento.

Dentro de los productos que lideraron este repunte destacaron la soja y sus derivados, el oro y las exportaciones del sector automotriz, que se mostraron como los grandes motores del comercio exterior argentino durante el mes.

Este panorama muestra un contexto comercial donde las restricciones y medidas fiscales tienen un impacto directo en el comportamiento de las importaciones, mientras que las exportaciones, a pesar de enfrentar algunas limitaciones, encuentran un alivio en la recuperación de ciertos sectores clave como el agro y la industria automotriz.

Sin embargo, el país sigue dependiendo de un manejo cauteloso de su balanza comercial para enfrentar los desafíos que presenta el entorno económico global.

En el marco de una economía con tensiones inflacionarias y una fuerte necesidad de divisas, el superávit comercial se presenta como un factor estabilizador. No obstante, el desafío para los próximos meses radicará en mantener este equilibrio sin afectar el abastecimiento de insumos críticos para la industria nacional, en un contexto donde las restricciones al acceso de dólares continúan siendo un escollo para las empresas que dependen de importaciones estratégicas.

