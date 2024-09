Javier Milei, Jorge Asis y la previa del Yomagate

Es cierto que Nicolás Posse está furioso porque no prospera lo de la embajada en el Reino Unido y su ex amigo sigue con la restricción telefónica. Pero no puede culparse al ángel caido por los rumores cotidianos de defenestración de Guillermo Francos. Antes apuntaban a Patricia Bullrich, pero ahora ella está en la mesa política de Karina: obtuvo parte de lo que ambicionaba, siempre que no piera de vista que es el poder de los hermanos Milei.