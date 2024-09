Javier Milei 2025 imita a Néstor Kirchner 2005: Qué harán los intendentes del GBA

lisandro catalan.jpg Lisandro Catalán, personaje clave ahora en el equipo de Karina Milei.

Diego Valenzuela sugiere un camino

Para la fuerza político-partidaria del Presidente, la construcción propia en el Gran Buenos Aires depende de referentes que se sumaron en 2023 y que, luego de algunas fugas, ahora él ambiciona ampliar con acuerdos puntuales.

Pero no opuede ocultarse que hay objetivos distintos entre los jefes comunales peronistas y los del PRO.

En el caso de los alcaldes vinculados al PJ, la tarea es trabajar sobre sus diferencias internas y lograr que se discuta el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

El trabajo comenzó Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros, quien tiene a su lado a Daniel Scioli pero el interlocutor operativo es otro ex empleado de Scioli y adjunto de Francos, Lisandro Catalán.

Por sus oficinas ya pasaron Ariel Sujarchuk (Escobar), Julio Zamora (Tigre), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), además de Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ramón Lanús (San Isidro) y Jaime Méndez (San Miguel).

Algunas reuniones trascendieron, otras no. El tema ya no se trata de las que ocurrieron sino las que llegarán.

Para el gobierno nacional, estos encuentros tienen finalidades políticas distintas:

estructurar una opción opositora 'amigable' es tarea que prospera con intendentes peronistas ,

, con quienes ingresaron en las listas de Juntos por el Cambio, las afinidades pasan por otro lado.

La Libertad Avanza trabaja sobre el PRO desde el ingreso de Patricia Bullrich al equipo de gestión pero hay otros casos que van por andariveles diferentes. Por ejemplo, la relación personal entre Javier Milei y Diego Valenzuela, alcalde de 3 de Febrero.

milei valenzuela.webp Cuando el pasado explica el presente.

De hecho, Valenzuela estuvo en un palco del Congreso, invitado por el protocolo que organizó Karina Milei, el domingo 15/09, cuando el Presidente presentó el Presupuesto 2025.

Ante una publicación de este medio y su posible incorporación a “las Fuerzas del Cielo”, Valenzuela contestó: “Formo parte de las fuerzas del cambio, y trato de ayudar al Presidente del cambio que votaron los argentinos”.

San Miguel, San Isidro y Vicente López

En el GBA, los distritos que son gobernados por fuera del peronismo son, además de 3 de Febrero, los de San Miguel, Vicente López y San Isidro. Fuera de esa aureola pero dentro de la 1ra. Sección Electoral, se podría agregar a Campana.

¿Cómo se ubican esos intendentes ahora?

En el caso de San Miguel, Jaime Méndez, quien aún responde a la conducción política de Joaquín De la Torre, espera -e intenta- mostrarse como un vecinalista.

En algún momento, especulando con sus representantes en el gabinete nacional, San Miguel intentó promover casi una extensión de La Libertad Avanza era obvio.

Pero la ruidosa salida de Pablo De la Torre (hoy concejal y con una causa judicial en el Juzgado Federal 6, por una denuncia del periodista Christian Sanz), lesionó la relación, más allá de que el senador provincial Joaquín De La Torre suele reunirse con el poderoso asesor Santiago Caputo.

Tal como están las cosas, si las elecciones fueran este fin de semana, que incluye el Día de la Primavera, el oficialismo sanmiguelino se presentaría como una opción netamente local. Pero... todavía falta mucho tiempo.

En el caso de San Isidro, el intendente Ramón Lanús, que horas atrás recibió en su distrito a Axel Kicillof en muy buenos términos, mantiene equilibrio entre sus vínculos políticos con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, al mismo tiempo que sostiene una cordial relación con el gobierno nacional y afinidad con Milei.

lanus-kicillof.jpg Ramón Lanús y Axel Kicillof.

Esto quedó demostrado en varias oportunidades, pero en especial cuando se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que en el distrito ya no se cobrará la tasa vial con el expendio de combustible.

Algunos de La Libertad Avanza miran con detenimiento estos movimientos y no descartan el despliegue de armados propios que, quizás, podrían confluir, o no, en las urnas.

En tanto, Soledad Martinez gobierna Vicente López y es vicepresidente del PRO, además que nadie puede olvidar que es hija de Raúl Martínez, quien fue muy importante para Franco Macri y su familia.

soledad martinez.jpg Soledad Martínez se diferencia de Axel Kicillof en la política de Seguridad. Vicente López construye un nuevo Centro de Monitoreo y Seguridad con última tecnología para seguir a más de 2.200 cámaras y 175 Puntos Seguros distribuidos a lo largo del partido.

Estos alcaldes tendrán que tomar definiciones electorales cuando se definan los acuerdos provinciales.

Plan A: un frente común entre

La Libertad Avanza -esta semana ya es oficialmente un partido político reconocido en PBA-; el PRO y un sector de la UCR (Maximiliano Abad).

Plan B: no hay frente común sino candidatos separados. En ese caso cada uno de estos intendentes municipales deberían decidir en qué espacio inscribirán las candidaturas municipales.

Es hora de ir al Congreso de la Nación.

El Peronismo, mundo aparte

Al poseer casi el monopolio de la representación territorial en el Conurbano, los intendentes procedentes del peronismo se dividen en varias tribus (un concepto de la sociología cuando busca desmenuzar las tendencias en una sociedad).

Desde ya, quienes forman parte de La Cámpora responden a la conducción de Máximo Kirchner y no discuten en nada a CFK, al tiempo que tensaron su relación con el gobernador Axel Kicillof.

Ninguno de ellos estuvo en el acto del gobernador en Mar Chiquita el sábado 14/09. Es el caso de Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Alvarez (Lanús), y Damián Selci (Hurlingham). Fuera del GBA, La Cámpora tiene intendentes en Mercedes, Olavarría, Bahía Blanca, Azul y Carmen de Areco.

Ya no se disimulan las diferencias con Axel Kicillof, quien hace equilibrio con CFK y por ese motivo estuvo en Merlo, no con La Cámpora.

ferraresi kicillof katopodis alak.webp Jorge Ferraresi, Axel Kicillof, Gabriel Katopodis y Julio Alak.

La 'task force' del mandatario provincial la lideran Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gabriel Katopodis -ministro provincial y jefe político de San Martín donde gobierna Fernando Moreira-, y Mario Secco (Ensenada). A esta lista podría sumarse Pablo Descalzo (Ituzaingó).

Luego hay que mirar el grupo de alcaldes 'salomónicos', que mantiene línea tanto con La Plata como con el Instituto Patria: Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Achaval (Pilar), Nicolas Mantegazza (San Vicente), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Federico Otermín (Lomas de Zamora).

Cascallares y Otermín no ocultan que mantienen su vínculo con Martín Insaurralde, quien 'siempre está'.

Este listado dice que pueden hablar tanto con Kicillof como con CFK y/o el gobierno de Javier Milei.

Entre quienes no forman parte de La Cámpora pero permanecen más cerca del Instituto Patria que de la Gobernación, se ubican Mariel Fernández (Moreno) y Lucas Ghi (Morón), en especial por su padrino político, Martín Sabatella.

Por supuesto que Julio Alak está en este grupo, sin perder sus lazos con Kicillof.

La Matanza

En tanto, hay casos puntuales para mirar de cerca. Uno de ellos es el de Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas que fue ministro provincial hasta diciembre 2023.

El reciente fin de semana él no estuvo ni en el acto en Merlo ni en Mar Chiquita. Sí estuvo con CFK el influyente senador provincial por Malvinas Argentinas, Luis Vivona. En el peronismo bonaerense destacan la capacidad de diálogo de los referentes de Malvinas, incluso con Sergio Massa.

En las filas del Frente Renovador se mantiene el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

Mario Ishii, el jefe político de José C. Paz, no saca 'los pies del plato' del peronismo, pero ha decidido, hace tiempo, no participar en 'roscas'. Él insiste en que es tiempo doméstico: gestión “cerca de la gente, en momentos de fuerte ajuste”.

Una idea similar tiene Gastón Granados (Ezeiza).

El equilibrio también lo practican desde La Matanza. El intendente Fernando Espinoza no ha participado de ningún acto político fuera de su distrito, pero días atrás en un plenario del PJ local, envió un mensaje directo al concluir con la clásica arenga: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina, pero sólo Cristina”. Más claro, imposible.

A la vez su copiloto, Veronica Magario, vicegobernadora y segura candidata a regresar como intendente municipal 2027, aparece en todas las imagenes que protagoniza Axel Kicillof, aunque también mantiene sus relaciones.

axel-kicillof-y-veronica-magario.webp Verónica Magario sigue siendo el 'rostro mostrable' de La Matanza. Aquí junto a su socio, Axel Kicillof.

Espinoza & Magario se encuentran convencidos de que, al final del camino, el distrito tendrá el peso excepcional de siempre.

Quien sí se busca desmarcar para definir un perfil propio es Ariel Sujarchuk (Escobar), quien ha cuestionado a La Cámpora mientras se diferencia de Axel Kicillof en materia de seguridad, por ejemplo.

Julio Zamora

Lejos de estos esquemas está, desde hace tiempo, Fernando Gray (Esteban Echeverría). Junto al ex alcalde Juan Zabaleta, él ya construyen un espacio que enfrente a La Cámpora sin complejos.

A ese lote parecen haber sumado a Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy, quien estuvo a punto de ser el candidato a gobernador de Javier Milei.

Esos movimientos podrían confluir con otros que están ocurriendo con Julio Zamora, intendente de Tigre, como protagonista.

zamora.jpg Julio Zamora, muy activo en Tigre.

El propio alcalde niega que él se encuentre construyendo una nueva “ancha avenida del medio”, y suele ironizar sobre esa historia que nació, justamente, en Tigre con el silencioso Sergio Massa.

Sin embargo, fotografías recientes con Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, Facundo Manes y pronto con Horacio Rodriguez Larreta, aumentan las especulaciones. Sin dudas, el electoral 2025 ya comenzó.