Antonio Guterres, Líbano como Gaza y la decisión de Hezbolá

Cuando se le preguntó sobre la responsabilidad de la ONU por el fracaso en poner fin a la guerra, Guterres respondió que la responsabilidad recae en quienes iniciaron el conflicto, y que "es imposible convencer a quienes no quieren ser convencidos".

Al pedir una solución de 2 Estados independientes (Israel y Palestina) para resolver el conflicto, dijo: “No hay una solución humanitaria para los problemas humanitarios. La solución siempre es política. Por eso tenemos que detener la guerra”.

Guterres abordó las limitaciones de la ONU, cuya eficacia a menudo se ve obstaculizada por la dinámica geopolítica, en particular dentro del Consejo de Seguridad, donde los miembros permanentes tienen poder de veto.

Luego, pedir a USA que deje de suministrar armas a Israel es un ejercicio inútil: “Simplemente sé que eso no sucederá. No vale la pena concentrar esfuerzos donde los resultados son imposibles”.

Pero él reclamó implementar los fallos de la Corte Internacional de Justicia, que en enero dictaminó que existía el riesgo de que se estuviera cometiendo un genocidio en Gaza. Y emitió órdenes de arresto contra el líder de Hamás, Yahya Sinwar, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Embed The airstrikes on Lebanon continue pic.twitter.com/P6rRJmFkGk — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 21, 2024

La entrevista

-Señor Secretario General, empecemos por el Líbano. Los últimos ataques con buscapersonas en el Líbano han dejado hasta ahora 37 muertos y más de 3.000 heridos. ¿Es éste otro ejemplo de total desprecio por las víctimas civiles? ¿Es ésta la nueva norma en los conflictos de Oriente Medio?

-Es una escalada muy grave, pero creo que más importante que el hecho que usted ha mencionado es la idea que ahora conocemos de que esto se desencadenó porque existía la sospecha de que se estaban descubriendo. Y, cuando se estaban descubriendo, se hicieron explotar, lo que significa que el objetivo no era hacerlos explotar ahora. Y este tipo de artefactos, este tipo de operación, tiene sentido como ataque preventivo antes de una gran operación militar. Por lo tanto, aún más preocupante que los acontecimientos en sí es el hecho de que demuestran que existe un grave riesgo de una guerra total en el Líbano, y eso es algo que debemos evitar a toda costa. No podemos permitir que el Líbano se convierta en otra Gaza.

-¿Están en contacto con Israel y Hezbolá? ¿Qué están escuchando? ¿Es inevitable una escalada total en esta etapa? ¿Hay algo que las Naciones Unidas puedan hacer?

-En este momento estamos asistiendo a una escalada, tanto física como verbal, pero también hay una creciente conciencia de que debemos detenerla. Debemos detener esta guerra en general. Debemos detener la guerra en Gaza. Debemos detenerla. Y es absolutamente esencial, en primer lugar, empezar a desescalar la situación y, en segundo lugar, mantener una negociación seria para resolver de una vez por todas los problemas de demarcación de la Línea Azul y estabilizar la relación allí sin más víctimas, especialmente sin más víctimas civiles.

-Desde hace casi un año, el mundo ha presenciado algunas de las imágenes más traumatizantes de muerte y sangre en Gaza. La guerra más larga y atroz entre israelíes y palestinos. ¿Esperaba que durara tanto? ¿Ve usted un final a la vista?

-Sinceramente, no esperaba que esto durara. Y desde el principio he estado pidiendo un alto el fuego, un alto el fuego humanitario, desde el principio mismo. Condené enérgicamente los horribles ataques terroristas que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre (el año pasado), pero eso nunca puede justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. Y lo que hemos visto en el último año ha sido un nivel de muerte y destrucción sin precedentes durante mi período como Secretario General. Y como usted sabe, además de todas las muertes de civiles, hemos tenido casi 200 miembros de nuestro propio personal, personal humanitario, asesinados. Y esto es algo que obviamente, en cualquier circunstancia, requeriría una investigación seria.

Embed BREAKING: Lebanon has retaliated, targeting Ramat David base and Airport with of Fadi 1 and Fadi 2 missiles.



They are hitting the Israel Airbases. pic.twitter.com/JrMeePuXwR — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 22, 2024

ÚLTIMA HORA: El Líbano tomó represalias atacando la base y el aeropuerto de Ramat David con misiles Fadi 1 y Fadi 2. Están atacando las bases aéreas de Israel.

-------------------------

La responsabilidad de la ONU

-¿Usted o la ONU asumen una responsabilidad personal por el fracaso en poner fin a la guerra?

-Seamos claros: la responsabilidad de la guerra recae sobre quienes la hacen. Normalmente, este tipo de preguntas se hacen para desviar la atención de quién está causando el problema. ¿Podría haber hecho más la ONU? Sinceramente, nunca sentí que tuviéramos la oportunidad de hacer realmente más de lo que hemos hecho desde el principio. Y desde el principio hemos pedido un alto el fuego, la liberación de rehenes, una ayuda humanitaria eficaz. Desde el principio, nuestra voz ha sido alta y clara. Desde el principio hemos presionado a todos, es decir, a los países que podrían tener una influencia directa sobre Israel. Pero seamos claros: es imposible convencer a quienes no quieren ser convencidos.

-Leí que durante el genocidio camboyano, los críticos de la ONU solían decir: "Oh, miren a la ONU. Están distribuyendo bocadillos en las puertas de Auschwitz. Y eso me hizo pensar en Gaza hoy, donde la ONU ni siquiera es capaz de hacer eso: distribuir bocadillos en Gaza. Ahora, todos los que lo conocen lo describen por encima de todo como una persona humanitaria. Como humanitaria, ¿cómo se siente ante el hecho de que no haya podido hacer llegar alimentos y medicinas a Gaza?

-Bueno, ha habido una serie de obstáculos, obstáculos causados en muchos aspectos, directamente por las autoridades israelíes, obstáculos causados por la inseguridad en la zona, por el hecho de que la ley y el orden se han roto completamente en esta dramática situación. Y usted puede imaginar lo profundamente entristecido que estoy por no poder hacer mucho más. Y la prueba de que no estamos haciendo más debido a los obstáculos que se nos han creado es la vacunación contra la polio. Cuando esos obstáculos desaparezcan, la acción humanitaria será posible.

Así pues, no es que la ONU no pueda hacer más. No es que las demás agencias no puedan hacer más. Es que hasta ahora no se nos ha permitido hacer más. Cuando se nos permite, lo hacemos y cumplimos, como se ha demostrado. Pero, una vez más, fui Alto Comisionado para los Refugiados durante 10 años y siempre dije que no hay una solución humanitaria para los problemas humanitarios. La solución siempre es política. Así pues, no es que la ONU no pueda hacer más. No es que las demás agencias no puedan hacer más. Es que hasta ahora no se nos ha permitido hacer más. Cuando se nos permite, lo hacemos y cumplimos, como se ha demostrado. Pero, una vez más, fui Alto Comisionado para los Refugiados durante 10 años y siempre dije que no hay una solución humanitaria para los problemas humanitarios. La solución siempre es política.

Por eso es necesario detener la guerra. Por eso es necesario crear una hoja de ruta clara para una solución de dos Estados, una solución de dos Estados que esté en consonancia con todas las deliberaciones que ya ha tomado la comunidad internacional y que permita a israelíes y palestinos vivir juntos en paz y seguridad.

-No puedo dejar de notar que usted ha evitado pedir directamente a Estados Unidos que deje de suministrar armas a Israel, y ha dicho muchas veces que prefiere centrarse en cosas que son más alcanzables.

-No, simplemente sé que eso no sucederá. Fui muy claro: creo que debo concentrar mis esfuerzos en lo que pueda producir resultados. No vale la pena concentrar esfuerzos donde los resultados son imposibles.

Embed *ESTA OCURRIENDO AHORA:* Ha comenzado el ataque de Hezbolá. Se han disparado cohetes hacia el interior del territorio israelí, más allá de Haifa.



Alarmas en la zona norte de Israel, desde la línea de Afula para arriba, es la primera vez que se encienden las alarmas en… pic.twitter.com/7pKAyyBmn5 — Doron (@plexaleOK) September 21, 2024

Corte Internacional de Justicia

-Pero, dado que ya se han lanzado 50.000 bombas sobre Gaza y que la CIJ ha dictaminado que existe un riesgo de genocidio en Gaza, ¿ha cambiado en algo su opinión sobre el condicionamiento de la ayuda a Israel?

-Mi opinión es que todas las deliberaciones de la CIJ deben tenerse plenamente en cuenta y aplicarse íntegramente.

-Hoy en día, muchos en la región y en el mundo tienen la sensación de que la ONU ha fracasado en la prueba de Gaza y que el miedo ha empujado a esta organización a apartarse del derecho internacional y a socavar su propia credibilidad mientras esta guerra continúa sin control. ¿Cuál es su respuesta a esas preguntas? ¿Está de acuerdo en que en este edificio hay miedo de enfrentarse a Estados Unidos y a Israel?

-En este edificio no hay temor de enfrentarse a nadie. Si de algo puedo estar orgulloso es de que mi voz ha sido alta y clara en defensa de la Carta (de las Naciones Unidas), en defensa del derecho internacional, en defensa del derecho internacional humanitario y en defensa del derecho a la libre determinación de los pueblos, y en particular del pueblo palestino.

Por lo tanto, no creo que se pueda acusar a la ONU de no ser muy clara en todos estos aspectos, como lo hemos sido en Ucrania y en muchas otras situaciones en todo el mundo. No tenemos ningún poder real, seamos honestos. El órgano de la ONU que tiene algún poder es el Consejo de Seguridad, y como saben, el Consejo de Seguridad está paralizado.

Contamos con recursos limitados, pero incluso sin poder ni dinero, tenemos dos cosas: una es una voz que nadie callará, y la segunda es la capacidad de hacer todo lo posible para convocar a quienes tienen buena voluntad para presionar a los responsables de las dramáticas guerras que estamos presenciando, para asegurarnos de que esas guerras encuentren su fin lo antes posible.

-¿Apoya usted las órdenes de arresto contra el jefe político de Hamás, Yahya Sinwar, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu?

-Apoyo todas las decisiones de la CPI.

Embed Guerra en Israel - Aunque cueste creerlo!



- Otro ejemplo de las complejidades de los conflictos en Medio Oriente.

- Lo que vemos en las imágenes son sirios-drusos repartiendo dulces en las calles festejando que #Israel haya dado un golpe tan doloroso a Hezbollah.

-… pic.twitter.com/KH3NAtIXHf — Israel Defensa Gabriel Yerushalmi (@Defensa_Israel) September 21, 2024

Alice Wairimu Nderitu

-Usted es el jefe de la ONU, por lo que obviamente no utiliza la palabra “genocidio” a la ligera. Y soy muy consciente de que el concepto de genocidio a menudo ha sido objeto de abuso político. Pero desde hace meses, todos los expertos en genocidio y los abogados internacionales de derechos humanos han estado advirtiendo sobre la naturaleza genocida de esta guerra. En Gaza, hogares, escuelas, iglesias, mezquitas, universidades, infraestructura de agua y electricidad, sistemas alimentarios e instituciones médicas han sido prácticamente aniquilados. Enfermedades, envenenamiento de la tierra, agresiones sexuales, tortura y armas avanzadas. ¿Cree usted que, meses después, las acciones israelíes dejan algún lugar para dudar de que lo que está sucediendo es un genocidio?

-Nuestra posición siempre ha sido muy clara: no le corresponde a la Secretaría de la ONU clasificar actos como estos. Confiamos en la Corte Internacional de Justicia y acataremos las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en el momento en que la Corte Internacional de Justicia se ocupe de ello. Por lo tanto, como Naciones Unidas, tenemos nuestro tribunal y, como Naciones Unidas, debemos apoyar en todas las circunstancias las decisiones de nuestro tribunal y no reemplazarlo.

-A lo largo de los genocidios del siglo pasado (el de los tutsis, el de los bosnios, el de los yazidíes y el de los rohingya), siempre quedó claro que la comunidad internacional había incumplido su deber de prevenir atrocidades masivas y garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores. Hoy, muchos dicen que el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio es más necesario que nunca. ¿Por qué su subsecretaria, Alice Wairimu Nderitu, que habló mucho sobre Sudán y Armenia, por nombrar dos, ha guardado silencio sobre Gaza?

-No se ha quedado callada. Nderitu ha estado activa en Gaza y en muchas otras situaciones. No le corresponde a Nderitu declarar qué es o no genocidio. Ella es nuestra enviada para la prevención del genocidio y estoy muy orgulloso del trabajo que ha estado haciendo.

----------------------------

Más contenido en Urgente24:

Yuyito González y Javier Milei, hasta las manos: dedicatoria de amor y campera de por medio

Aerolínea low cost anunció la quiebra por falta de financiamiento

Grieta entre actores: Alfredo Casero liquidó a Pablo Echarri y Nancy Dupláa

El ataque de celos de Pamela David a Daniel Vila: "Tóxica"

Pampita subió una llamativa foto en medio de los rumores con Roberto García Moritán