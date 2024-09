Mendoza sin Justicia: Fiscal Dante Vega "extravió" documentación clave y no hay costo

Luego él explicó: “Son los biblioratos de documentación que presento el doctor Gustavo Gazzali, en abril del 2021. Que hemos presentado escritos y demás, entiendo que al principio de esta jornada usted (por la jueza Gretel Diamante) dijo que lo íbamos a sustanciar entiendo, pero sin perjuicio que tenga en cuenta que queremos ver si hay alguna posibilidad de que intensifiquen la búsqueda”.

"Vergüenza Judicial"

Walter Bento volvió a refutar las acusaciones en su contra, poniendo en evidencia lo frágil de las imputaciones. En particular, señaló que algunas de las decisiones judiciales bajo investigación ocurrieron mientras él se encontraba de licencia.

"¿Qué acción u omisión llevé adelante en una decisión con la que estoy de acuerdo, pero que yo no firmé? Entonces, ¿de qué me estoy defendiendo?", expresó el ex magistrado, reafirmando que las acusaciones son una “vergüenza judicial” y un “escándalo”.

----------------------------

Más contenido en Urgente24:

Yuyito González y Javier Milei, hasta las manos: dedicatoria de amor y campera de por medio

Aerolínea low cost anunció la quiebra por falta de financiamiento

Grieta entre actores: Alfredo Casero liquidó a Pablo Echarri y Nancy Dupláa

El ataque de celos de Pamela David a Daniel Vila: "Tóxica"

Pampita subió una llamativa foto en medio de los rumores con Roberto García Moritán