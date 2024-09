Imposible silenciar a Javier Milei, le contestó al papa Francisco

En esa línea apuntó

A la luz de los resultados, si el riesgo país volviera a los niveles que tenían los K, estaríamos perdiendo un tercio del PIB, pasando de US$ 600MM a US$ 400MM

"En definitiva, el chiste de los degenerados fiscales cuesta US$ 200MM. Al mismo tiempo si el PIB se lo toma en pesos, el impacto sería de 1/3 del que se observa en dólares", sostuvo.

Implica que cuando los degenerados fiscales avanzan el PIB en dólares cae 1/3 por menor actividad y 2/3 por salto en el tipo de cambio real

720.webp Hoy ambos mandatarios, el Papa Francisco y Javier Milei, están separados por sus propias palabras

Línea recta al Vaticano

El mensaje en términos de análisis económicos tiene una traducción que llega en recta al Vaticano y se entiende en la medida de las críticas pontificias sobre el rumbo económico y la represión contra jubilados días pasados frente al Congreso, tras vetar un nuevo aumento y una reforma del sistema.

Equilibrio fiscal

"Por ello, los salarios en dólares se destruyen y la cantidad de pobres e indigentes vuela. Esto es, los degenerados fiscales en su amor a los más pobres, sus acciones sólo los multiplican. La mejor política social es equilibrio fiscal con presión fiscal descendiente y una política monetaria que termine con la inflación", sentenció el titular del Poder Ejecutivo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1837497973262975424&partner=&hide_thread=false RELACIÓN EMBI vs. PIB

Dado el impacto del accionar de los degenerados fiscales sobre el riesgo país, pedí a @fedesturze que midiera la relación entre el EMBI y el PIB.

A la luz de los resultados, si el riesgo país volviera a los niveles que tenían los K, estaríamos perdiendo un… pic.twitter.com/kWCeDIKnuT — Javier Milei (@JMilei) September 21, 2024

