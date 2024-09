Juan Román Riquelme embestido por Javier Milei define el futuro de Diego Martínez

“Busqué toda mi vida estar en Boca. Tengo fuerzas para seguir. Pero entre todos evaluaremos que es lo mejor para el club”.

“Nosotros estamos con mucha fuerza para seguir, tratar de levantar, tratar de seguir peleando el campeonato y pelear la Copa Argentina”.

Embed “Estar en Boca es lo que busqué toda mi vida. Tengo fuerzas para seguir, pero entre todos evaluaremos que es lo mejor para el club".



Diego Martínez pic.twitter.com/xAZPUAqNk5 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 21, 2024

Conclusiones:

Diego Martínez no se quiere ir. La Copa Argentina es el próximo objetivo posible. Está pidiendo otra oportunidad.

El Consejo de Fútbol no existe, es Juan Román Riquelme, el poder en Boca Juniors:

Presidente de la Comisión Directiva,

Director General de Fútbol Profesional y Amateur, y

Representante titular ante la AFA.

Javier Milei

En ese contexto apareció el presidente de la Nación, Javier Milei, simpatizante de Boca Juniors que se opone a Juan Román Riquelme, y también propicia la conversión del club de asociación civil sin fines de lucro en sociedad anónima deportiva, contra la voluntad de muchos socios (la mayoría) y de las exigencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Milei posteó:

Embed No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos. pic.twitter.com/s3KnUHDDEP — Javier Milei (@JMilei) September 21, 2024

Lo curioso es que Milei no estaba en el país sino en Nueva York (USA), donde viajó para su 1er. discurso en Naciones Unidas (ONU), un 3er. encuentro con Elon Musk y la visita al New York Stock Exchange (NYSE) para promocionar su economía, que atraviesa una intensa depresión.

También mantendrá encuentros bilaterales con Daniel Noboa -mandatario de Ecuador-; Úrsula von der Leyen -titular de la Comisión Europea-, y Karan Bhatia -vicepresidente de Política Global de Google-; además de ofrecer una exposición a puertas cerradas en el Council on Foreign Relations.

Pero Milei tuvo tiempo de chocar contra Riquelme: "En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos".

La frase de Milei es una variación de “no hay almuerzos gratis” ("There is no such thing as a free lunch"), con la que tituló uno de sus libros el economista Milton Friedman. En definitiva: toda decisión tiene consecuencias, y siempre hay un costo a pagar. Él básicamente se refería en este caso al Estado, el gasto público y las políticas públicas.

El riesgo es que Milei repita el 'efecto CFK': cada vez que Milei está en problemas de popularidad, reaparece Cristina Fernández de Kirchner y polariza la escena. Así es que como Milei recupera apoyo porque para muchos ciudadanos si la alternativa es CFK, prefieren a cualquiera, inclusive a Milei.

Bueno, con Riquelme en problemas, aparece Milei contra él, tan poco simpático en Boca Juniors como Mauricio Macri. ¿No terminará fortaleciendo a Riquelme?

En este caso, la ofensiva de Milei coincidió con una intenso ataque de los allegados a Macri:

Embed El único culpable de este presente de Boca tiene nombre y apellido:

JUAN ROMÁN RIQUELME.

Gracias a todos los socios de @BocaJrsOficial que hicieron esto posible. Ahora háganse cargo, imbeciles. Era Andres Ibarra y Mauricio Macri pic.twitter.com/EoWDyh2Lce — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) September 21, 2024

Embed RIQUELME NO AFLOJA CON LA REVENTA Y SU KIOSQUITO DE ENTRADAS.



Hoy los pasillos de platea baja se vieron llenos de gente que entró con tickets de reventa, gracias al kiosquito de Román y el Chanchi.



DESPUES CUANDO UNA FISCAL LOS INVESTIGA, SALEN A LLORAR. pic.twitter.com/SHIo02Nbjd — LA MACRINETA (@lamacrineta) September 21, 2024

Embed IMPACTANTE LO QUE CUENTA ESTE HINCHA.



"BOCA ES UNA DICTADURA, LO PUTEAS A RIQUELME Y TE SALEN DE ATRÁS PARA CAGARTE A TROMPADAS"



DESPUÉS DEL #Superclásico QUEDÓ TODO A LA VISTA DE LO QUE ES BOCA HOY EN DÍA. pic.twitter.com/uotdVqqrHb — Rick Sánchez (@RickArgento_) September 22, 2024

