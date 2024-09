Klaus-Michael Kühne, Kühne + Nagel, Adolf Hitler y judíos: Estupor en Alemania

Según Bloomberg, sólo en 2023 los dividendos que Kuehne obtuvo de su imperio sumaron US$ 4.500 millones. Sin embargo, según el periodista investigador de Vanity Fair, David de Jong, hay un pasado oscuro: el capital de la familia se formó con dinero de la colaboración de Kühne + Nagel con Adolf Hitler. Es algo que no comprende el neerlándes autor de varios investigaciones contra hombres de dinero alemanes, David de Jong: el nazismo fue realmente popular en la Alemania de su tiempo. No fue una imposición.