Gabriel Corrado recordó cuando hizo con Maradona la "colimba"

La comparación de Cherquis Bialo entre Diego Maradona y Lionel Messi

Al hablar de dos de los máximos ídolos del fútbol mundial, suele ser recurrente que surja la comparación. En esta ocasión quien no esquivó el bulto fue Cherquis Bialo quien lanzó un llamativo comentario al respecto.

"Maradona siempre tuvo un comportamiento humano, personal. Siempre fue él, y se reconoció con defectos y virtudes, reconoció sus errores y dijo que la pelota no se mancha, fue un hombre", explicó el periodista en diálogo con La Nación.

Posteriormente, sobre el actual capitán de la Selección Argentina agregó: "Messi tiene un comportamiento institucional, es una empresa".

"Las empresas no se emocionan, no se involucran, no se comprometen. Y los dos ofrecen en el top de la élite, el mejor producto posible: la magia. Dos mágicos: uno, humanístico y el otro, institucional", explicó el exdirector de El Gráfico.

