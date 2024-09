Maru Botana se hartó de Sergio Lapegüe y Yanina Latorre

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NachoRodriOk/status/1838550370529730575&partner=&hide_thread=false Dice Maru Botana que @jimenacocinaok, @cocococinero, @yanilatorre, @sergiolapegue y vaya a saber cuántas personas más, mienten sobre lo que dicen de ella



Pero no le llama la atención q son muchas personas para “ponerse de acuerdo para hablar mal de ella”?



El conventillo del día pic.twitter.com/uXTSmvk0I2 — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) September 24, 2024

Después se refirió al cocinero Coco Carreño y fue contundente: "Vivió en mi casa, mi mamá lo amaba, era parte de mi familia. Coco es coco porque empezó a trabajar conmigo, porque lo hice conocido". Para lo último dejó a su enemiga número 1: Yanina Latorre, a quien trató de mentirosa.

"Yanina que no quiero ni hablar porque me parece una divina Lolita, es un amor. No quiero escuchar más mentiras de Yanina, ni de la facultad que es todo mentira", aseguró Botana. Y finalizó su descargo: "Estoy acá para limpiar un poco toda esta cosa horrible que me hace mal, que es mentira".

"No molesto a nadie, hago mi vida, trabajo, tengo mis hijos, tuve un dolor enorme, enorme, enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada de que la gente me haga mal", continuó. Y cerró: " Toda esta gente que tiene que hablar de otra gente, que se compren una vida pero que no hagan daño".

Yanina Latorre vs. Maru Botana: "Hacete cargo, no te quiere nadie"

Yanina Latorre no da tregua y sigue la guerra contra Maru Botana. Ahora, le contestó con un picante tweet:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/1838557999800934451&partner=&hide_thread=false Dios mio! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. NUNCA MENTI. TODO LO Q CONTE DE LA FACULTAD ES VERDAD. MARU BOTANA ERA UNA TURRA RESENTIDA. Y JODIO LA VIDA. NO NECESITO Q TE CONCENTRES EN LOLA. DE ELLA ME OCUPO YO.

Y LOS DEMAS TAMBIEN DICEN LA VERDAD

Ahora es facil… https://t.co/n4ktRfakDQ — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 24, 2024

Más contenido en Urgente24:

El picante cruce entre Esteban Trebucq y Juana Viale por Milei

Outlet a 20 minutos de CABA presenta zapatillas con descuentos del 70%

Yuyito González se cansó y tomó una decisión con Javier Milei

La nueva miniserie de 12 capítulos en el top 1 de Netflix

La serie turca que explotó en Netflix sobre lazos familiares