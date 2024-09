Famosa se despacha contra Maru Botana: "Acordate cómo me jodiste la vida"

No obstante, la panelista no se detuvo ahí. En sus historias de Instagram continuó su descargo, criticando a Botana por lo que ella consideró una falta de sinceridad en su video. "Tardaste 10 años en contestarme. ¿Qué necesidad tengo de inventar algo tuyo en la facultad? No estás en mi radar", disparó, y agregó: "Acordate cómo me jodiste la vida de pendeja, porque si hay alguien envidioso en el mundo, sos vos".

La reacción de Maru Botana que generó un fuerte revuelo en redes

La figura de Maru Botana, querida por muchos pero ahora envuelta en esta tormenta de acusaciones, se encuentra en el ojo del huracán mediático. Aunque su video fue interpretado como un intento por aclarar las cosas, las respuestas de figuras como Latorre demuestran que el conflicto está lejos de terminar. Las redes sociales, por supuesto, han sido el escenario donde estas disputas se han amplificado, con seguidores de ambos lados opinando y tomando partido.

"Maru no es necesario que aclares nada", expresó @Eugearieu, añadiendo corazones a su comentario.

"¿Cómo que no la conoce? Tiene un programa con Coco y trabaja con Mirtha. Prende la tele Maru y la vas a conocer", acotó @Mariaceliamoises después de que la cocinera afirmara que no conocía a Jimena Monteverde. "¿Cómo que no la conoce? Tiene un programa con Coco y trabaja con Mirtha. Prende la tele Maru y la vas a conocer", acotó @Mariaceliamoises después de que la cocinera afirmara que no conocía a Jimena Monteverde.

"Más que generosa Maru", añadió @Valuramallo.

"Son muchas las personas que hablan mal de vos", señaló @Libelula._03.

