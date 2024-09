Cartoneros: En Rosario el número aumentó 40% en tres años

"La disminución drástica de los precios de venta del material ha hecho que muchas mujeres que realizaban esta actividad la dejen en favor de otras tareas de la economía popular como ferias populares, tareas de cuidado y del hogar, elaboración de viandas de comidas para vender en el vecindario. Ya no es rentable mantener otra carreta recorriendo la ciudad", agregan desde el municipio.

image.png

En cuanto a la edad, un 76,3% tiene menos de 50 años, y el 52% tiene de 20 a 35 años. "Este dato debería ser explicado por la dureza de las condiciones de trabajo, la continua trashumancia de los recorridos y la falta de oportunidades en encontrar referencia laboral en el sector formal", explica el informe. Con respecto al relevamiento del 2021, el nuevo informe destaca que el porcentaje de mayor edad (de 50 a 75 años) aumentó un 10.4%.

En lo que respecta a las condiciones de hábitat de los recuperadores urbanos, el 84.9% dijo que regresa a una casa, propia o alquilada, luego de terminar su jornada laboral. Mientras que el 13,5% se encuentra en situación de calle. Sin embargo, desde el municipio advierten que esos varían en el rastreo barrial, donde muchos de los recuperadores utilizan su propia casa para la clasificación y el acopio de los materiales a reciclar.

Además, casi seis de cada diez cartoneros dijo que no tiene teléfono celular, por lo menos al momento de realizada la entrevista o no recuerda su número. En cuanto al nivel educativo, el 32.1% de los encuestados no terminó la primaria y el 27.5% no finalizó la secundaria, con un 5% de analfabetismo.

Con respecto a los turnos de trabajo, casi el 78.9% de los encuestados realiza la actividad en más de un turno de trabajo, comenzando sus actividades entre las 6 y las 9 de la mañana y finalizando hasta bien entrada la tarde, según la estación del año. El turno noche es utilizado sólo por el 2.5% de los recolectores informales.

image.png

Los materiales recolectados

En cuanto a los materiales recolectados, el municipio relevó que: el 29.3% recolecta cartón y metal simultáneamente; el 32.4% vende papel y cartón con exclusividad; y el 29.6% recolecta cartón y otros (vidrio y plástico). "Estas diferencias tienen que ver tanto con la rentabilidad de estos materiales, como con la disponibilidad de las herramientas de trabajo. Es más fácil transportar y acomodar cartón y papel que plásticos preformados dentro de una carreta", aclaran en el informe.

Desde la Dirección indicaron que estos datos permiten "generar diversos dispositivos laborales para que la recolección de otros materiales (en especial plásticos que tienen un mayor valor de mercado) incidan directamente en la capacidad productiva del sector. Por ejemplo, si pudiéramos acompañar las recorridas de algún dispositivo (ya existentes y no muy onerosos) para achatar las botellas de Pet, deberíamos poder aumentar los ingresos de los recolectores, ya que el producto casi triplica al cartón en el mercado".

Por último, el informe refleja que el 58.5% de los carros son propiedad de los recolectores. El resto son prestados o alquilados, a un precio promedio de $1.500 por día completo al momento del relevamiento. Asimismo, el 92.4% de los encuestados tiene como único ingreso la recuperación de materiales en vía pública.

Más contenido en Urgente24

Milei fue a la ONU a criticar... a la ONU ("Leviatán") y anunció: "Argentina abandona la posición de neutralidad"

Santa Fe creó la Región del Queso Azul: Reúne el 100% de la producción argentina

Champions League: La decisión de Inter y Milan que afectó la final de 2027

Lanzan créditos hipotecarios UVA para desarrollar el sur de la ciudad