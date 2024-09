Claudio Brilloni: "No hay fecha para el retiro de las fuerzas federales en Rosario"

image.png A partir de la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de desfederalización del delito de microtráfico, la provincia asume su competencia para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma.

Desde el viernes 29 de diciembre del 2023, en la provincia de Santa Fe se comenzó a perseguir penalmente el delito de microtráfico de estupefacientes (narcomenudeo) que, hasta ese entonces, estaba bajo la órbita de la Justicia Federal. Esa había sido una de las banderas de la campaña electoral del gobernador, Maximiliano Pullaro, y la puso en marcha pocos días después de asumir.

La iniciativa, aprobada por la Legislatura santafesina, dispone la adhesión a la ley nacional de desfederalización del delito de microtráfico por la cual la provincia asume su competencia para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma. Uno de sus principales objetivos es "colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y apuntalar el desaliento sostenido de la conducta ilícita".

Fuerzas federales

Sin embargo, Brilloni reconoció que aún queda un camino largo por recorrer, mucho por hacer, como así gran cantidad de asesinatos por resolver. A raíz de ello, remarcó: "No me olvido que a Damián Reinfestuel, que está sospechado de haber matado a Ivana Garcilazo todavía no lo hemos detenido".

"Hay varias cuentas pendientes porque yo lo tomo empáticamente como algo personal. Por eso vamos a seguir trabajando con la misma fuerza para que esto sea una realidad permanente", sostuvo.

Por último, el comandante ratificó que no hay fecha para el retiro de las fuerzas federales en la ciudad, por lo cual permanecerán "todo el tiempo que sea necesario", para garantizar la seguridad de los rosarinos. "Nuestro objetivo siempre va a ser seguir trabajando y custodiado fuertemente nuestras fronteras", cerró.

image.png Las fuerzas federales en Rosario seguirán estando "el tiempo que sea necesario".

