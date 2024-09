Bloomberg: Insostenible que Ozempic y Wegovy sean tan caros

Al Senado

El martes 24/09, el director ejecutivo de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen, será interrogado por el senador Demócrata / Vermont, Bernie Sanders, sobre los precios de los medicamentos.

La compañía farmacéutica danesa se enfrenta a una presión cada vez mayor para que sus medicamentos sean más accesibles, ya que la demanda de su uso para la pérdida de peso se dispara y la cobertura inconsistente de los seguros de salud obliga a muchos pacientes a pagarlo de su bolsillo.

Bloomberg:

"La industria farmacéutica lleva mucho tiempo argumentando que necesita grandes beneficios económicos derivados de medicamentos exitosos para compensar el coste de muchos tratamientos experimentales que fracasan durante las pruebas. Los hallazgos de Bloomberg sugieren que este argumento está perdiendo fuerza en el caso de las populares vacunas de Novo."

"Novo niega esta afirmación. La empresa afirma que ha gastado más de US$ 10.000 millones en el desarrollo de Ozempic y otros fármacos similares a lo largo de 3 décadas, y que su inversión en medicamentos contra la obesidad sólo se volvió rentable en los últimos 2 años. Novo también ha comprometido más de US$ 30.000 millones para ampliar su capacidad de fabricación desde principios de 2023."

Ozempic y Wegovy.webp Ozempic y Wegovy, joyas del laboratorio danés.

Ozempic fue aprobado en USA a fines de 2017 para la diabetes, pero su poderoso efecto en la pérdida de peso provocó un uso significativo fuera de ese objetivo.

Wegovy, el mismo medicamento en una dosis ligeramente más alta, fue aprobado en 2021 para tratar la obesidad. Tiene un precio de lista de US$ 1.349,02 al mes.

Sanders dijo que Ozempic podría producirse de manera rentable por menos de US$ 100 dólares al mes, según sus conversaciones con fabricantes de medicamentos genéricos, mucho menos que el precio de lista de Ozempic de US$ 968,52.

El caso Lipitor

Un antecedente: la píldora para el colesterol Lipitor, de Pfizer Inc., durante años el fármaco más vendido en el mundo, costaba alrededor de US$ 150 al mes poco antes de perder la protección de la patente en 2011 (a precios de 2024 equivaldría a US$ 215, según los datos de precios de 3 Axis Advisors).

Pero los medicamentos de Novo, junto con otros similares fabricados por Eli Lilly & Co., tienen el potencial de transformar el tratamiento de la obesidad y prevenir numerosas complicaciones relacionadas.

Más del 40% de los adultos estadounidenses padecen obesidad, pero sólo una pequeña parte de ellos toma los medicamentos, en parte debido a las restricciones de los seguros y al costo.

Medicare

Un ejecutivo de Novo dijo la semana pasada que Ozempic "muy probablemente" será uno de los medicamentos que se verán afectados por recortes de precios en la próxima ronda de negociaciones de Medicare.

En una carta a Sanders en mayo, Novo dijo que retiene el 60% del precio de lista de los 2 medicamentos después de los descuentos y las tarifas pagadas a los intermediarios en la cadena de suministro de medicamentos de USA, y que espera que estos descuentos aumenten.

El precio neto de Ozempic ha disminuido 40% desde su lanzamiento en USA; y Wegovy está siguiendo una trayectoria similar, dice la compañía.

I+D menor

El gasto en investigación de Novo ha sido menor que el de muchas grandes compañías farmacéuticas.

En los últimos 5 años, Novo invirtió una media anual del 13% de sus ventas en I+D, frente al 25% de Lilly, su mayor competidor en el mercado de la pérdida de peso.

Novo se diferencia de la mayoría de las compañías farmacéuticas en que está controlada por una fundación (sin fines de lucro), la Novo Nordisk Foundation. Hasta el 30% de los beneficios de la empresa en USA se destinan a la fundación, que participa activamente en la financiación de investigaciones básicas sobre la diabetes y la obesidad en Dinamarca.

La fundación financia básicamente un “departamento de investigación y desarrollo ampliado” para Novo, dijo Christoph Houman Ellersgaard, profesor asociado de la Escuela de Negocios de Copenhague.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Joaquín Furriel sacó a la luz el motivo de su separación con Guillermina Valdés: "Un misterio"

"Juan Grabois fue candidato presidencial por pedido del Papa, encarna su proyecto político"

Netflix tiene la miniserie de 8 capítulos que promete atrapar desde el primer momento

Netflix tiene la miniserie de solo 3 capítulos ideal para ver este finde

Aseguran que Pampita terminó la relación: "Descubrió cosas turbias de Moritán"