Según la ciencia: Los neandertales se extinguieron por ser "antisociales"

Esta actitud "party animal" del Homo sapiens resultó ser la jugada maestra de la evolución. Imaginate: mientras un neandertal luchaba solo contra un mamut, un grupo de sapiens organizaba una parrillada prehistórica comunitaria.

El dramático final de los “antisociales” de la prehistoria

Generación tras generación, los neandertales se fueron aislando cada vez más. Su árbol genealógico terminó pareciendo más bien un palo, con consecuencias desastrosas para su salud genética. Sin amigos fuera de la familia para echarles una mano (o un gen), cada desafío se volvía una amenaza mortal.

Este aislamiento extremo fue el beso de la muerte para los neandertales. Una especie que pasó cientos de miles de años siendo la dueña de Europa, terminó siendo derrotada por su propia timidez crónica.

image.png

La investigación, publicada en la revista Cell Genomics bajo el título "Long genetic and social isolation in Neanderthals before their extinction", no solo revela secretos del pasado, sino que también nos da una lección brutal: en la supervivencia, como en las redes sociales, más conexiones es igual a más posibilidades de éxito.

Así que ya sabés, la próxima vez que te den ganas de cancelar planes, acordate: ¡podrías estar poniendo en peligro a toda tu especie!

