"Se rompió dique de contención de 8 meses de Milei con la opinión pública: la caída es muy fuerte"

La transición acaba de comenzar porque no hay reactivación económica ni recuperación en V corta. Está cumpliendo con la baja de la inflación, pero no logra que mejore el nivel de actividad, salvo en sectores muy puntuales. La transición acaba de comenzar porque no hay reactivación económica ni recuperación en V corta. Está cumpliendo con la baja de la inflación, pero no logra que mejore el nivel de actividad, salvo en sectores muy puntuales.