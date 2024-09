Del fuego en Córdoba al "incendio" del país: CFK contra Caputo/Milei

En la primer parte, tras describir la dramática situación por el fuego en Córdoba, Cristina Kirchner recordó que "en el año 2020, a propuesta del diputado Máximo Kirchner, el Congreso de la Nación aprobaba la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas. No es una ley punitivista sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95% sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio. Estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional".