Racing: una renuncia inesperada lo lanza como favorito en la Copa Sudamericana

Racing sube sus expectativas: debe aprovechar el mal momento de los brasileños

Más allá del resultado, a partir de lo mostrado en ese cotejo y de que en el Cilindro de Avellaneda se hace fuerte, el panorama para Racing mantiene las expectativas. Mucho más ahora que Martín Varini dejó de ser el entrenador.

Nunca es bueno quedarse sin ese liderazgo desde el banco de suplentes previo a un compromiso tan importante. Las inmediateces de un fútbol sudamericano desesperado a veces llevan a tomar decisiones que pueden ser ciertamente contraproducentes.

Más allá de eso, es cierto que Paranaense no levanta cabeza hace rato. En el Brasileirao hace 7 partidos que no gana, y merodea el descenso. El ahora ex DT había llegado al club hacía 19 partidos. ¿Era un buen momento para dejarlo ir, a solo tres días de un partido tan importante como el que jugará vs. Racing? Sea como sea, la Academia debe aprovecharlo.

