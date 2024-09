Mucha bronca contra el Racing de Gustavo Costas: "No tienen huevos"

El problema es cuando las cosas no salen. Allí los de Avellaneda pareciera que se nublan y si no convierten, suelen no ganar el partido. De hecho, cuando arrancan perdiendo, pocas veces terminan imponiéndose ante el rival y esto fue reconocido por el entrenador Costas y el capitán Arias.

Gustavo Costas y Gabriel Arias

Tanto el entrenador Gustavo Costas como el arquero y capitán Gabriel Arias coincidieron que el prinicipal problema de este equipo es la intensidad. Costas dijo: "a este partido había que ganarlo. Era un partido decisivo... Nos falta esa intensidad, Correr cada pelota como si fuera la última de tu vida. Tenemos que volver a las raíces. Tenemos que lograr de vuelta aquella intensidad que tuvimos en el semestre pasado. Recuperar esas ganas. Nos faltó el hambre para ir por la pelota y en los últimos minutos meterla en el área". Luego, el DT habló sobre la falta de eficacia: "en el primer tiempo nos podríamos haber ido ganando, pero ellos tuvieron una sola oportunidad y la aprovecharon".

Algo similar dijo el portero Arias: "donde había uno de Racing había dos jugadores de Atlético Tucumán. Fueron más intensos que nosotros, corrieron mucho más. Ahí está la gran diferencia cuando un equipo corre, mete y te empuja"

Mucha bronca contra el plantel y Gustavo Costas

Algunos periodistas partidarios ya comienzan a pedir la cabeza del entrenador Gustavo Costas.

Además de Rubinstein, otros periodistas que están enojados con la actuación de la Academia, son Flavio Azzaro y Gonzalo Cardoso.

Azzaro fue contundente, sobre todo con Victor Blanco, respecto al pedido de que se vaya el actual DT: "Racing no tiene un plantel como para dar esta imagen que da. Si Blanco quiere ganar las elecciones, le tiene que decir a Costas que se vaya e ir a buscar a Coudet." publicó en su X con un video posterior

Cardoso, fue incluso más contundente: "no hubo actitud porque les chupa un huevo este torneo. Eso es lo que se demostró hoy. Fue un partido más en el que se demostró una sensación de apatía, de paja... ¡No tienen huevos!" Exclamó en su video de YouTube.

