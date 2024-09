Sebastián Méndez, de Newell's a Vélez y la impaciencia de los periodistas

Embed La gente de Newell's explotó contra el Gallego Méndez por el mal momento del equipo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/w07rCKxjuv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2024

Las expectativas de los simpatizantes de Newell's impiden aceptar el empate jugando de local ante Belgrano, cuando festejaron el empate jugando de visitante ante River Plate en la fecha anterior.

El equipo rojinegro comenzó el partido con los mismos jugadores que habían empatado contra River Plate, con la excepción de Tomás Pérez en el medio.

Una conclusión inicial sería que Newell's se defiende mejor que ataca. O que los delanteros se encuentran desenfocados con el arco rival. No tienen respuesta preguntas casi infantiles:

¿Por qué fallan sus disparos finales Juan Ramírez / Fernando Cardozo / Lucas Besozzi?

¿Por qué atajó bien el arquero rival, Juan Espínola?

Las urgencias

Para los simpatizantes, es una frustración que el equipo sumó su 8vo. juego consecutivo sin victorias, además de la eliminación de la Copa Argentina, la derrota en clásico ante Rosario Central y una actualidad de inferior calidad a la de su clásico rival.

Es cierto que los problemas de Newell's preceden a Méndez pero en el fútbol no siempre se reclama con el cerebro. No faltan quienes lo hacen con el trasero. Pero tampoco resolverán todo con el despido inmediato del 'Gallego'. Su realidad como institución es modesta más allá de su pasado con algunos destellos.

Es apropiado no creerle nunca a los simpatizantes ni a los periodistas: ni en la gloria ni en el infierno. La subjetividad los condena.

¿Qué es lo que conformaría a los simpatizantes? ¿Un par de triunfos? Hoy acumula 13 puntos. Con 16 estaría en la mitad de la tabla de posiciones. Con 19 ingresaría al Top Ten de LaLiga Profesional que comanda, curiosamente, Vélez Sarfield, el club que Méndez y Talarico salvaron del descenso en la temporada anterior.

Embed AHORA: Hinchas de Vélez entraron al entrenamiento de El Fortín para pedirle huevos a los jugadores y exigirles ganar el próximo partido



Vélez tiene nuevo DT: El Gallego Mendez renuncio en Unión para asumir en la V Azulada, desembarca en el club de la mano de Bragarnik pic.twitter.com/HT4i9pKGz4 — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 25, 2023

Debe recordarse lo que fue esa campaña en el club del barrio porteño de Liniers: hubo 2 invasiones de 'barrabravas' enojados con los jugadores a las instalaciones de entrenamiento, y Méndez -con pasado en el club- tuvo que arriesgar todo para que no ocurriese un linchamiento. Al final, más o menos como Ramón Díaz en el Vasco Da Gama, no se fue al descenso pero no continuó su ciclo en el club de la V.

Probablemente el gran problema hoy de Méndez es que no tiene pasado en Newell's y, entonces, es más sencillo hablar / escribir acerca de un "fin de ciclo", tal como la abusan los 'cuentacórners' rosarinos (algunos, mediocres degustadores de la mitad de la tabla, dicen ser 'periodistas').

El desafío

Tiene razón Méndez cuando dice, al final del partido:

"Yo no tengo que responder nada a la gente, el equipo debe responder. En los últimos 2 partidos mejoramos muchísimo, no nos alcanzó para ganar. Y tenemos que mejorar más todavía."

"Yo estoy bien y los jugadores dan el máximo, me preocuparía si los muchachos no dan signos de levantar. Por supuesto que duele mucho, pero hay que levantarse, hay que salir y entiendo el contexto de la gente. Queríamos ganarlo y lo merecimos, pero no lo hicimos".

"No tengo nada que responder a la gente, la gente es soberana. En el primer tiempo nos fuimos aplaudidos. La respuesta es que el equipo juegue mejor".

Al final del 1er. tiempo, los periodistas partidarios y los simpatizantes eran optimistas, algo que contrasta con el final del partido. Por lo tanto, el problema fue el 2do. tiempo. Pero la impaciencia provoca la furia con el 100%, no con el 50%.

¿Fue un bajón anímico? Claramente el rendimiento descendió, o Belgrano de Córdoba ajustó algunas marcas y, en ese caso, Méndez no pudo anticiparse a la reconfiguración del rival. Todo es posible pero un juego es un partido de 22, no de 11.

¿Por qué Matko Miljevic tuvo un mejor rendimiento los 45' iniciales y cayó luego?

Más regular estuvo un interesante jugador del club rosarino: Rodrigo Fernández Cedrés.

El fútbol es así....

Embed El exjugador y campeon con Newell´s en el 2004

Ruben "El Mago" Capria seria el nuevo director deportivo de Newell´s tras la desvinculacion de Ariel Michaloutsos.

Que opinan? pic.twitter.com/QIC5lZFyqz — GinTonic (@GintonicNewells) August 27, 2024

Ahora hay quienes lamentan que el club no eligió como entrenador a Javier Sanguinetti, que ya había dirigido al club tiempo atrás (y fracasado). O esperan que un director deportivo haga los goles, Rubén Capria -¿será mejor que en Racing Club con Fernando Gago entrenador?-.

Un periodista rosarino escribió una burrada:

"Este nuevo paso en falso no llevó al Gallego a tomar la decisión de alejarse. Más allá de lo que le expresó crudamente el simpatizante leproso en el Coloso."

¿Y por qué hay que escuchar tanto al 'simpatizante leproso' que en el entretiempo había aplaudido y al final reputeó? No hay nada más volátil, inestable y digno de desconfianza que un simpatizante de fútbol: cualquiera lo sabe.

¿Qué le dieron a Aníbal Fucaraccio?

Otro fragmento del rompeportones llamado Aníbal Fucaraccio, en La Capital rosarina, reclamando por qué no renunció ya Méndez (Gustavo Scaglione ¿qué pasó con el suplemento Ovación, del matutino?):

"Sigue sin llegar esa señal que debió haber surgido mucho antes, tras la eliminación en la Copa Argentina a manos de un débil rival que marcha como vagón de fondo en el certamen local. Y que estira la agonía sólo por la obstinación y la ceguera del entrenador. (...)

El gesto de nobleza sigue sin aparecer y Newell’s se hunde en un mar de angustiante intrascendencia. (...)

Esas críticas también apuntaron al presidente Ignacio Astore y a la dirigencia rojinegra. Eso se notó de manera muy evidente mientras los jugadores dejaban el campo de juego entre cánticos de reclamo, insultos y chiflidos.

Esto deja instalado un tablero de acción repleto de inconvenientes para un Newell’s que se aleja de todo en la competencia interna. (...)".

Sospechosa la pasión por el despido. ¿Qué habrá detrás de tanta palabra?