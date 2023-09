Bob Méndez y sus lingotes en libertad pero 60 F16 a Türkiye

La situación

En el diario Daily Sabbah, de Estambul (Türkiye), se sigue con atención qué sucede con Menéndez. El informe más reciente es el siguiente:

"El senador demócrata estadounidense Bob Menéndez se declaró inocente de los cargos de corrupción en un caso de soborno y fue puesto en libertad bajo fianza el miércoles 27/09.

Menéndez salió de la sala del tribunal con su esposa, quien también se declaró inocente en el caso, después de la breve audiencia en el tribunal federal del bajo Manhattan, días después de que los fiscales revelaran una acusación formal que alegaba gran corrupción por parte del demócrata.

(...) Se ordenó la liberación del senador con una fianza de US$ 100.000 y deberá entregar todos sus pasaportes personales, pero se le permitirá conservar un pasaporte oficial que le permitiría viajar fuera de USA por asuntos gubernamentales. El juez le ordenó no tener contacto sin abogados con sus coacusados, excepto con su esposa.

Tampoco puede tener contacto sine la presencia de abogados con miembros de su personal en el Senado, personal del Comité de Relaciones Exteriores o asesores políticos que tengan conocimiento personal sobre los hechos del caso, aunque no está claro cómo esas restricciones afectarían su trabajo.

Desafiante, Menéndez ha dicho que las acusaciones acerca de que abusó de su poder para llenarse los bolsillos no tienen fundamento. Él ha dicho que confía en que será exonerado y no tiene intención de abandonar el Senado.

menendez.jpg Bob Menéndez saliendo del Tribunal con pedidos de renuncia (Resign).

Aún así, los pedidos para que Menéndez renunciara continuaron aumentando y el senador de Illinois, Dick Durbin, el demócrata N°2 del Senado, dijo que "debería renunciar". Más de la mitad de los demócratas del Senado han dicho ahora que Menéndez debería renunciar, incluido su colega senador de Nueva Jersey, Cory Booker, quien dijo que la acusación incluye "acusaciones impactantes de corrupción y detalles específicos e inquietantes de irregularidades".

Es el segundo caso de corrupción en una década contra Menéndez, cuyo último juicio que involucró diferentes acusaciones terminó sin que los jurados llegaran a un veredicto en 2017.

Las autoridades dicen que encontraron casi US$ 500.000 en efectivo, gran parte escondido en ropa y armarios, así como más de US$ 100.000 en lingotes de oro en una búsqueda en la casa de Nueva Jersey que Menéndez, de 69 años, comparte con su esposa.

Junto a Menéndez está acusada su esposa, Nadine, quien según los fiscales jugó un papel clave en cobrar cientos de miles de dólares en sobornos a 3 empresarios de Nueva Jersey que buscaban ayuda del veterano legislador. Un abogado de Nadine Menéndez se declaró inocente el miércoles y se ordenó su liberación tras pagar una fianza de US$ 250.000 garantizada por su casa en Englewood Cliffs, Nueva Jersey.

Los fiscales alegan acciones repetidas de Menéndez para beneficiar al gobierno autoritario de Egipto. Dicen que Menéndez también intentó interferir en investigaciones criminales que involucraban a asociados, y en un caso presionó para que se instalara en Nueva Jersey un fiscal federal al que creía que podía influir para descarrilar un caso.

Dos de los empresarios, José Uribe y Fred Daibes, también fueron procesados y se declararon inocentes. El tercero, Wael Hana, se declaró inocente de cargos que incluían conspiración para cometer soborno. (...)

Menéndez, en sus primeros comentarios públicos después de la acusación de la semana pasada, dijo el lunes que el dinero encontrado en su casa fue sacado de sus cuentas de ahorro personales a lo largo de los años y que lo mantuvo a mano para emergencias. (...)".

