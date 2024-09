En el gran momento de Vélez Sarfield, la ética de Claudio Aquino

BRAIAN ROMERO, desde la reanudación del torneo, acumula 6 Goles en sus últimos 9 partidos en #Velez:

⚽️ Gol vs. Talleres.

⚽️ Gol vs. Central Córdoba.

⚽️ Gol vs. San Lorenzo.

⚽️ Gol vs. Instituto.

⚽️ Gol vs. Barracas Central.

⚽️ Gol vs. Independiente Rivadavia.

