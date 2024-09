"En la elección interna de la UCR votá a quien quieras... pero andá a votar"

Como decía Hipólito Yrigoyen, "todo un país marcha en la huella de su propia grandeza o su propia decadencia".

En pocos días, durante las internas, el afiliado radical tendrá el deber de decidir si mantendremos vivo el legado de honestidad y ética que Arturo Illia defendió con su ejemplo, o si seremos arrastrados por la corrupción ideológica.

Raúl Alfonsín nos recordó, en 1983, el valor del preámbulo de nuestra Constitución Nacional: "asegurar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". Recuerden jóvenes radicales que este sigue siendo nuestro credo que comulga con nuestra bandera.

El país atraviesa una crisis donde se busca imponer la autocracia a través de la división del pueblo, y como dijera José Hernández en el Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”.

Y por ser la UCR el último bastión contra aquellos que intentan destruir el aparato productivo y condenar a nuestro pueblo a la hambruna usando la grieta para afianzar la debilidad social, el partido es un objetivo a colonizar para después despedazar. Es la única explicación a esta división partidaria, cuyas bases ya ven como solución "que se rompa y no se doble".

En tiempos pasados, eran necesarios golpes militares para imponer la riqueza de pocos lograda hundiendo en la pobreza e indigencia a muchos.

Actualmente los tiempos cambiaron: es la autocracia disfrazada de democracia la que amenaza con socavar nuestros derechos esenciales.

Por lo anterior, los afiliados de la UCR tienen la obligación moral de votar con conciencia en estas elecciones internas, porque la vida del partido y de la República está en juego. No hay espacio para la ambición personal ni para traidores que vendan sus ideales. Los afiliados deciden.

Ante la duda de emitir o no el voto... Piensen: siempre desde hace 134 años: ¡La UCR no se vende, se defiende y defiende y la patria no puede perderla porque perdemos todos!".

