UCR en jaque: Milei desató la crisis y definieron la sanción de cuatro diputados

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mariano_campero/status/1833634391882379373&partner=&hide_thread=false Buena reunión con el presidente @JMilei y colegas diputados.

Hablamos sobre el contexto actual, el futuro y la necesidad de equilibrio fiscal. pic.twitter.com/kv1CRQIsVK — Mariano Campero (@mariano_campero) September 10, 2024

Sin embargo, la mayoría de los radicales no adhieren a esa idea de expulsión; y apuestan más al reordenamiento y el diálogo para evitar que en votaciones tan trascendentales como la de la fórmula jubilatoria, el bloque vote de manera fragmentada.

"No, nosotros no vamos a pulsar a nadie... No estamos en condiciones, no nos sobra nada; nos falta. Necesitamos convocar a más gente a que venga a trabajar con nosotros, no que expulsar al que está", dijo el diputado radical Martín Tetaz a Urgente24.

En esa misma línea, consideró que el bloque radical tiene "que aprender a administrar las diferencias" y en todo caso "debemos tener una discusión de método hacia afuera, hacia adelante, para evitar que vuelva a ocurrir en la votación del bloque de manera fraccionada y fragmentada", sentenció.

Sin embargo, horas más tarde de la publicación de esta nota, se oficializó la sanción de los diputados nacionales de la UCR. En concreto, Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi fueron los diputados nacionales sancionados y apartados del bloque radical hasta que el Tribunal de Ética del partido defina su situación.

Por su parte, José Tournier fue otro de los radicales que participó de la reunión con Milei y votó a favor del veto, pero aunque forma parte del bloque no está afiliado a la UCR, por lo que no fue alzcanzado por la misma sanción.

Fastidio por la conducción del bloque

En una carta dirigida a Rodrigo De Loredo, un grupo de legisladores radicales se dirigió al jefe de bancada a través de una carta en la que pidió -además de la expulsión de los nuevos mileistas- el reordenamiento del bloque. “Es necesario un replanteo y un reordenamiento del bloque de Diputados de la UCR, dejando que quienes han elegido otro camino lo transiten, y reafirmando los valores de identidad de nuestro espacio político”, rezaba el texto.

En ese sentido, hay quienes no están de acuerdo con la conducción del bloque, y creen que el cordobés no tiene el liderazgo necesario para afrontar el pésimo momento que atraviesa el radicalismo.

Consultado sobre qué ocurrirá con la conducción del bloque, Tetaz respondió a Urgente24:

"La conducción y el bloque está bien; lo que pasa es que la mayor parte del bloque va en la línea intermedia, que es la línea bien representada por Rodrigo de Loredo, y hoy no hay ninguna persona en el bloque que pueda articular mejor las distintas tensiones que hay dentro del bloque".

Y agregó: "Hay algunos dentro del bloque con mucha cercanía con el Gobierno y otros dentro del bloque que quieren o tiene lejanía con el Gobierno, digamos los dos extremos, que va desde Facundo Manes, hasta Mariano Campero, digámoslo así, para decirlo con nombre y apellido, esos son extremos dentro del bloque".

De todos modos, aclaró que "la gran mayoría del bloque" refleja la intención de querer "ayudar al Gobierno para que pueda estabilizar la economía; pero no queremos el mismo modelo de país que quiere el Gobierno, sino que queremos un modelo de Estado distinto al que plantea el Gobierno".

"El modelo de Milei se agotará"

Por otro lado, el diputado radical se mostró tranquilo respecto de lo que ocurre dentro de su espacio, ya que entiende que la UCR se va a recuperar, luego de que el plan de Javier Milei se agote.

"La UCR se va a recuperar cuando la Argentina lo necesite. Cuando Milei logre estabilizar la economía y la Argentina necesite una propuesta superadora, allí vamos a estar", dijo. Y agregó: "La propuesta de Milei se agota, luego desde la estabilización no tiene nada para ofrecerle a la sociedad; y nosotros tenemos que ser capaces de construir esa alternativa".

"Es decir, cuando en Argentina baje la inflación, si mañana bajara la inflación en Argentina... si uno pudiera terminar el año sin inflación, la pregunta para el año que viene es bueno y ahora qué? Y el único espacio político que tiene una alternativa para ofrecerle a la sociedad para responder esa pregunta de ahora qué es el radicalismo", consideró.

Por último, consultado sobre la versión del "toma y daca" de los radicales con Milei y quienes sugieren en redes sociales o programas televisivos o de streaming sobre la costumbre radical de "venderse al mejor postor", Martín Tetaz fue enfático:

"Es interesante esa percepción... porque la UCR es el único espacio político que no arregló ningún cargo".

En ese sentido, aseguró que "todos los espacios arreglaron" cargos políticos, "Desde el PRO hasta el kirchnerismo tiene cargos en el Gobierno de Milei; de hecho, el kirchnerismo arregló que no le rajen a nadie de la ANSES, de la Aduana, de la AFIP, la mitad de los cargos de la AFIP, de la ASES y de la Aduana son K, y bueno, Scioli que es la frutilla del postre... Pero este Gobierno tiene más peronistas que Alberto Fernández dentro gobierno, pero te dicen que supuestamente los que arreglamos somos nosotros, es una cosa insólita", sentenció.