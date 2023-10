Rosario: Tras el clásico mataron a una joven de un piedrazo

Luego de que la noticia empiece a circular y generar cierto grado de odio/bronca, amigos, familiares y hasta miles de ciudadanos, hicieron sentir su dolor, impotencia y el pedido de justicia ante un suceso que no puede seguir ocurriendo.

Casi dos horas después de lo acontecido, desde el mundo auriazul emitieron un mensaje a través de sus redes sociales con profunda tristeza: "El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de nuestra hincha Ivana Paula Garcilazo Bellón y repudia categóricamente todo acto de violencia".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioCentral%2Fstatus%2F1708275610856911042&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de nuestra hincha Ivana Paula Garcilazo Bellón y repudia categóricamente todo acto de violencia. pic.twitter.com/zGbcf9NBQO — Rosario Central (@RosarioCentral) October 1, 2023

Pese a que los atacantes fueran leprosos, el club rojinegro también repudió lo sucedido y publicó, 15 horas después, un comunicado: "El Club Atlético Newell's Old Boys lamenta el fallecimiento de Ivana Garcilazo Bellón y extiende condolencias a sus familiares. La institución condena enérgicamente cualquier manifestación de violencia".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNewells%2Fstatus%2F1708500260367061487&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Newell's Old Boys lamenta el fallecimiento de Ivana Garcilazo Bellón y extiende condolencias a sus familiares. La institución condena enérgicamente cualquier manifestación de violencia. pic.twitter.com/xriVhgzB4t — Newell’s Old Boys (@Newells) October 1, 2023

El novio de Ivana, Daniel Fabián, también eligió sus redes para despedirla y enviarle un mensaje de amor.

"Mí gordi, mi chancho, lo que te voy a extrañar. Espero que se haga justicia por qué esto no puede quedar así. Te amé desde el primer día que te vi y te voy a seguir amando hasta el día que me muera, me enseñaste muchas cosas de esa vida que las había dado por perdidos. Te amo mI amor y espero que esté festejando como a vos te gustaba", escribió en su cuenta de Facebook.

image.png

La investigación

La investigación quedó en manos de Gastón Ávila de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional Segunda.

Los primeros datos dan cuenta de un llamado al 911, donde manifestaron que una persona se encontraba en la vía pública fallecida.

El fiscal se hizo presente en el lugar y comisionó al gabinete criminalístico para relevamiento de la escena del crimen, levantamiento de rastros, toma de testimonios a familiares y vecinos de la zona que puedan aportar datos de interés.

A partir de eso, efectivos de la Policía Motorizada que se encontraban patrullando los alrededores detuvieron a tres personas, hinchas de Newell's, en Pellegrini y Pueyrredón, a tres cuadras del sitio de la muerte de Ivana, tras datos aportados a la investigación.

Por otro lado, quien arribó rápidamente, luego de supervisar el operativo del clásico en las inmediaciones del Gigante, fue el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, y expresó que "Es todo muy reciente, tenemos a una mujer que habría recibido un golpe en la cabeza que le produjo su deceso, en circunstancias que todavía no podemos determinar".

Paradójicamente comentó que el balance de la seguridad sobre el partido "fue muy bueno", aunque destacó la existencia de incidentes protagonizados por dirigentes de ambos clubes.

"Por ahí, hubo algún que otro hincha, de estos malos hinchas que tenemos en el fútbol argentino, pero por ahora todo se desarrolló con total normalidad", concluyó.

En búsqueda de la verdad se realizan tareas investigativas para determinar la posible vinculación con el hecho que se está averiguando donde hay un video que comenzó a difundirse, donde un "fanático" rojinegro amenaza con atacar con una piedra de gran tamaño a los vehículos que festejaran la victoria de Central por Pellegrini.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBarras_LATAM%2Fstatus%2F1708319083425309052&partner=&hide_thread=false Así se grababan y tiraban piedras los hinchas de Newell's en el lugar donde fue asesinada Ivana Paula Garcilazo Bellón https://t.co/GKKRnGXZlL pic.twitter.com/1xcGYXxblB — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 1, 2023

Convocatoria en búsqueda de Justicia

La Asociación de Repartidores Independientes de Rosario convocó a una manifestación para el mediodía de este lunes frente al Centro de Justicia Penal con el objetivo de exigir justicia por el asesinato de Ivana.

La agrupación de deliverys independientes, a la cual pertenecía ella, llamó a reunirse en Bv. Oroño y Pellegrini a las 11.30, desde donde planifican movilizarse hasta llegar al Centro de Justicia Penal para realizar un minuto de silencio y manifestarse en reclamo.

image.png Familiares y amigos de Ivana piden justicia.

Más contenidos de Urgente24

Javier Milei no quiere tregua con LN+ ni Clarín

Blue a $800 y Sergio Massa extiende el Dólar Soja

Sequía para rato: Extienden (y amplían) la Emergencia

Desequilibrio, viaje a USA, pánico, trío sexual...: Guerra psicológica contra Milei

Alfredo Cornejo: Asalto a la Justicia y control de la Pauta