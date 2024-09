El Trece anuncia un nuevo programa que atrapará a todos

La asignación de estos espacios privilegiados se determinará mediante diversos mecanismos. Dos de las suites serán ocupadas según la votación del público y de los propios compañeros, mientras que la tercera estará disponible para la pareja que decida invertir en su comodidad.

Fantino adelantó que su rol no se limitará al de un conductor tradicional. "Voy a hablar, voy a entrar, voy a conversar con ellos, voy a ver qué les pasa, qué dicen. Voy a tratar de sacar lo mejor de cada uno. Porque esto no se trata de hacerlo sencillo. No sé separar, que se peleen. ¿Pasa algo? Bueno, pasa. Pero la idea es que fluya esto, que la pasemos todo bien", expresó, dejando entrever su enfoque en la dinámica interpersonal de los concursantes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/amorodineroarg/status/1838303641813299707?t=dQuAJD2D-ueShd45CeHPOg&s=03&partner=&hide_thread=false TENEMOS FECHA DE ESTRENO



Los esperamos el LUNES 30 a las 22:30 por @eltreceoficial para conocer a las parejas que se enfrentarán a la gran pregunta... #PorAmorOPorDinero pic.twitter.com/nlLZz0OzWO — Por Amor o Por Dinero (@amorodineroarg) September 23, 2024

De igual modo, el programa contará con espacios adicionales como "La Cantina", donde los participantes compartirán sus comidas, aunque con menús diferenciados según su ubicación en el reality. Asimismo, "El Cine" y "La Sala de las Emociones" serán escenarios de actividades sorpresivas que pondrán a prueba a las parejas.

Un elemento crucial en la dinámica del show será la "Sala de Negociación", liderada por Rodrigo Lussich. En este espacio, los concursantes tendrán la oportunidad de adquirir elementos para mejorar su calidad de vida, pero a cifras impactantes. Cada gasto realizado se descontará del premio final, añadiendo una capa adicional de estrategia al juego.

La participación del público será fundamental en 'Por amor o por dinero'. Los espectadores no solo decidirán sobre la asignación de una de las suites de la Zona VIP, sino que también tendrán la última palabra en la continuidad o eliminación de las parejas.

¿Por qué otra plataforma se podrá ver?

Para los seguidores más apasionados, el reality ofrecerá una experiencia inmersiva a través de transmisiones en vivo las 24 horas del día, disponibles en cuatro canales exclusivos de FLOW. Además, se emitirá un streaming diario en las plataformas digitales de eltrece, de lunes a viernes desde las 21:00 horas.

Este ambicioso proyecto televisivo busca redefinir los límites de los reality shows, combinando elementos de convivencia, estrategia económica y dinámica de pareja. La propuesta de El Trece no solo promete entretener, sino también generar debates sobre las prioridades en una relación y el valor del dinero frente al amor.

