El lado oscuro de El Trece revelado por Julián Weich: "No lo querían hacer más al programa"

"A todo el mundo no le gusta ayudar… ni empresas, ni personas. No todo el mundo está pensando en ayudar", acentuó determinante. "A todo el mundo no le gusta ayudar… ni empresas, ni personas. No todo el mundo está pensando en ayudar", acentuó determinante.

"Mi objetivo cuando trabajo en algo solidario, no es solamente recaudar fondos. Es transformar a que la gente sea solidaria", culminó diciendo.

image.png

Para quienes desconocen sobre el tema, "Un Sol para los Chicos" es un evento televisivo representativo en Argentina, iniciado en 1992 con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a niños y adolescentes necesitados a través de UNICEF Argentina.

Julián Weich, prestigioso conductor argentino, desempeñó un papel fundamental en la organización y conducción del evento. Su participación incluyó presentaciones, entrevistas a artistas invitados y motivación a la audiencia para realizar donaciones en beneficio de los más vulnerables.

