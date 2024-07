Pabllo Vittar: La estrella drag que revoluciona la música latina

Para ahondar en el tema, durante las elecciones de 2022, Vittar criticó duramente a Jair Bolsonaro, lo que llevó a la campaña del ex presidente a presentar una queja formal después de que ella exigiera su destitución en el escenario del festival Lollapalooza. Tras la derrota de Bolsonaro ante Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente de izquierda, Vittar encabezó el evento de la asunción de Lula.

“Una drag queen en el escenario ya es de por sí un acto político”, expresó durante la presentación.

“Le muestro al niño y a la madre que están atrás en el público que ellos también pueden estar donde yo estoy, que no tengan miedo, que no renuncien a quienes son”, agregó. “Le muestro al niño y a la madre que están atrás en el público que ellos también pueden estar donde yo estoy, que no tengan miedo, que no renuncien a quienes son”, agregó.

image.png

Con seis álbumes de estudio, colaboraciones de moda con marcas reconocidas y una base de seguidores que supera los 12 millones en Instagram, Phabullo Rodrigues da Silva (su nombre real) se ha consolidado como la drag queen más exitosa del mundo. Su impacto en la cultura pop es innegable, y su mensaje de autenticidad y empoderamiento resuena con una generación que busca referentes diversos y auténticos.

“Nos brinda una sensación de seguridad”, comentó João Rabelo, un publicista de 28 años.

“Hoy puedo caminar por la calle con mi novio relajado y sin temerle a la muerte”, añadió Rabelo.

