Choque Altman / Microsoft en OpenAI es aprovechado por Google DeepMind: US$2.400M

La noticia: Google DeepMind (Alphabet) pagará unos US$ 2.400 millones para licenciar la tecnología de la startup de codificación IA Windsurf y contratar a su CEO y cofundador, Varun Mohan, y a algunos de sus empleados. Google no invertirá en Windsurf pero adquirirá una licencia no exclusiva sobre cierta tecnología de Windsurf, que sigue teniendo libertad para licenciar su tecnología a terceros.