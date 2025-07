El "principio de revelación" que vuelve como búmeran

Resulta bastante claro que si Luis Caputo tuvo que salir corriendo, todo desalineado y en un día feriado, al programa nocturno de Luis Majul para una entrevista de emergencia, esto no se debió a un video editado por un tuitero anónimo que milita por Guillermo Moreno. El ministro de Economía apareció con el matafuegos en los estudios de LN+ para mitigar posibles efectos de una maniobra que no salió como esperaba. Caputo le concedió un off the record al amigo de Javier Milei Alejandro Fantino y éste, con su muy particular estilo, lo desentrañó ese mismo día en el espacio que tiene en su propio streaming, Neura. Relató Fantino que le expresó Caputo que si se perforara el superávit de las cuentas públicas con los proyectos que impulsan los gobernadores y la oposición, y que aumentan el gasto, vendrán meses complicados en materia financiera, en los que el dólar y el Riesgo País se van a disparar, pero que todo volvería a su cauce tras las elecciones y una victoria que el Gobierno cree tener asegurada.