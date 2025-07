Falló el ANMAT: Fentanilo, política y corrupción en la saga Jorge Salinas y García Furfaro

Embed #EXCLUSIVO | LAS FACTURAS TRUCHAS del LABORATORIO K para EVADIR IMPUESTOS



García Furfaro, dueño del laboratorio que elaboró el FENTANILO CONTAMINADO que mató a 50 personas, es investigado por utilizar FACTURAS TRUCHAS, tanto en HLB PHARMA como en ALFARMA, PARA NO PAGAR IVA. pic.twitter.com/G5BQa9cWYX — María Julia Oliván (@mjolivan) July 12, 2025

2025

Es evidente que la tragedia del fentanilo no hubiese ocurrido si Ariel García Furfaro no hubiese tenido una red de protección política y judicial multipartidaria. Esto no quiere decir que Urgente24 acuse a García Furfaro de los sucesos mortales ya que de eso se encargará la Justicia pero sí es imprescindible destacar que han ocurrido irregularidades muy graves que coprotagonizó García Furfaro, hasta ahora sin consecuencias para él y su grupo económico-financiero.

Por diferentes motivos, el ex presidiario García Furfaro frecuentó a los peronistas Nicolás Kreplak y a Daniel Gollan. Sin embargo, el PRO elude el tema. ¿Por qué motivo? Porque, según se dice en el Ministerio de Salud de la Nación, Jorge Mercado y Carlos Chiale fueron sus nexos en los días de Mauricio Macri.

El ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) no ha cumplido con su misión durante años: conclusión inevitable. No se trata de política sino de favores, negocios, corrupción, en un corte horizontal de la industria y el poder.

Ahora bien, si Nicolás Kreplak conoció a García Furfaro ¿debería intervenir en el caso el magistrado Ernesto Kreplak, hermano del ministro bonaerense?

Ernesto Kreplak es juez federal a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 de La Plata. El Ministerio de Salud bonaerense ahora se constituye como denunciante en el caso del fentanilo contaminado. Es incómodo.

Embed García Furfaro, el dueño del laboratorio del fentanilo, está vinculado a sociedades de Lázaro Báez. La aerolínea del empresario, de la que se cobró la Justicia con dos aviones, tiene sede social en la casa de la mamá de García. Los vínculos con el poder no terminan. @diegocabot pic.twitter.com/i1F7jJKAxU — Camila Dolabjian (@camidolabjian) July 5, 2025

De Ishii a García Furfaro

Nicolás Kreplak es médico, investigador, Magíster en Salud Pública, cofundador de la Fundación Soberanía Sanitaria y referente de la organización política La Cámpora Salud, docente en la Facultad de Medicina de la UNPaz.

Interesante esta conexión con el territorio del alcalde Mario Ishii, José C. Paz, porque ayuda a introducir en la historia a Sebastián Naninni, otra conexión de García Furfaro.

Ex director de Asuntos Legales de la Municipalidad de José C. Paz, ex apoderado de la lista PJ Todos y ex abogado del empresario Lázaro Báez y de su ex mujer, Norma Calismonte, Sebastián Daniel Nanini se presentó ante el juez Kreplak como nuevo presidente del laboratorio HLB Pharma, de García Furfaro.

Naninni aseguró que el cuestionado laboratorio estaría en proceso de venta y que los empresarios detrás de la supuesta compra se vincularon a HLB Pharma y su planta elaboradora, Laboratorios Ramallo, después de diciembre de 2024, fecha en la que se elaboró el 'lote 31202' contaminado con las bacterias: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que producen, entre otras graves enfermedades, neumonía.

Insólito. Todas las historias sobre los García Furfaro y HLB Pharma son anteriores a diciembre de 2024.

Embed Parece que Victor Santa María, sindicalista de los encargados de edificio (ex socio de García Furfaro, el del fentanilo adulterado) quiere poner a su hija como Secretaria General del gremio y a los compañeros no les gustó.. pic.twitter.com/9WhX9BbLfY — Tomas Diaz Cueto (@Tomidiazcueto) June 30, 2025

San Diego

Acerca de Daniel Gustavo Gollan, hoy diputado nacional UxP / PBA, no sólo integró el colectivo K Carta Abierta sino que fue subinterventor de la ANMAT, más tarde Director Nacional de Análisis Técnico y Control del Narcotráfico, ministro de Salud de la Nación, y luego de la Provincia de Buenos Aires.

¿Gollan debería explicar, quizás, cómo fue que el autoclave del laboratorio Surán Pharma fue a parar a manos de García Furfaro?

Interesante un fragmento de cierta nota de la web InfoPilar:

"(...) Daniel Gollán, comparte su domicilio fiscal con 2 ciudadanos chinos que operan en la provincia y en sus municipios vendiendo, en ocasión de Covid-19, los más diversos productos que ofrece la empresa de la esposa del galeno. Gladys Raquel Méndez, la esposa del ministro Daniel Gollán, es farmacéutica y, según los registros de ANSeS, trabaja en relación de dependencia en el ANMAT, organismo nacional otrora intervenido por su marido. En el año 2017, Gladys constituyó con su socio Lin Xue Yun la empresa Arluminé SA, aportando entre ambos un capital de $100.00, y quedando ella como presidente. La sede de la empresa es en la calle San José 369, piso 4 en CABA. Se trata del domicilio fiscal declarado por Daniel Gollán ante la AFIP. Tras incorporar al objeto social de la empresa una cantidad inusual de actividades comerciales, el día 10/05/2020 se publicó en el Boletín Oficial que Gladys Méndez cedía la presidencia de su empresa a favor de su socio, Lin Xue Yun, siendo el nuevo director suplente otro ciudadano chino de nombre Chen Panjing; todos conservando el domicilio de Gollán, donde fuera fundada. (…)".

En diciembre de 2019, cuando asumió en PBA, él declaró que sus prioridades serían “la nutrición, los medicamentos, el dengue y el sarampión” pero en marzo de 2020 se informó el primer caso de COVID-19, y la agenda cambió.

Ok. Pero hay medios de comunicación afirmando que Gladys Méndez visitaba la casona de García Furfaro en el country club San Diego (Moreno, PBA), que antes fue de Salinas.

Dicen que hay mucha gente que conoce toda la historia. Probablemente uno sea el contador público Javier José Lucchetta, administrador del canal de noticias IP Noticias Argentina mientras el financista fue García Furfaro.

Antes, él fue gerente de HLB Pharma Group, donde llegó desde el Grupo Médico Santa Bárbara.

Lucchetta fue es / fue uno de los nexos entre el sindicalista Víctor Santa María y García Furfaro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1942979539732226476&partner=&hide_thread=false El empresario Kirchnerista Ariel García Furfaro, Dueño del laboratorio HLB Pharma, investigado por la muerte de 53 personas por el fentanilo contaminado.



Fue filmado amenazando a un juez en los tribunales de Morón.



https://t.co/ihC778sm2B

@Rivadavia630 https://t.co/gkZNf61Z3B pic.twitter.com/5jMnewS2wr — Noticias Argentinas (@NAagencia) July 9, 2025

El PRO

Pero antes de HLB Pharma estuvo Laboratorio Ramallo. Y antes de García Furfaro fue Jorge Manuel Salinas, el dueño de Apolo, y quien inició la relación con Paraguay (Urgente24 ya relató el tema).

Luego sucedió la cesión de negocios y patrimonio de Salinas a García Furfaro, el incendio del Laboratorio Apolo y el cobro de un millonario seguro. En el capítulo siguiente consiguieron luego el galpón gigante en Ramallo, Provincia de Buenos Aires, donde se creó el Laboratorio Ramallo, y comenzó una extraordinaria transferencia de certificados de propiedad que autorizó ANMAT. Extraordinaria por el volumen y por la velocidad.

El PRO, que es parte de La Libertad Avanza, no puede usar el tema en año electoral porque Carlos Chiale fue director de la ANMAT durante la presidencia de Mauricio Macri, y lo permitió.

Dicen que en este capítulo fue fundamental el ex legislador porteño macrista Jorge Mercado, íntimo amigo de Víctor Santamaría, y muy influyente para que Chiale recuperase el ANMAT cuando lo había perdido.

Dicen que, en el medio, aparecieron productos sin fecha de vencimientos, sin lote, sin director técnico, sin decir dónde se fabricaba, y el ANMAT decidió cerrar los ojos.

En cuanto a Mercado, fue muy eficiente, según parece, en conseguir la transferencia de certificados a favor de Ramallo, incluyendo los de Surar Pharma, entre otros.

Todo muy raro: no se puede, si un laboratorio está en cesación de pagos, beneficiar a un acreedor en particular. Pero es lo que provocó la transferencia de certificados, autorizada en un Juzgado de Lanús, tierra de Julián Álvarez aunque en ese tiempo era de Néstor Grindetti.

Consolidado Ramallo, García Furfaro fue sobre el quebrado Roux Ocefa, pero que tenía la propiedad de la calle Montevideo; más tarde sobre Hernán López Bernabó.

Del otro lado, comenzó la diversificación, lo que incluyó la agroindustria, y más adelante aparecieron los medios de comunicación. En el medio, la Operación Paraguay.

Los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro, ya dueños de los laboratorios HLB Pharma, la planta farmacéutica Ramallo y la Droguería Alfarma, retomaron la Operación Paraguay de Salinas, en junio de 2023, cuando entraron 9 equipos bajo el concepto “línea de producción desmontada para elaboración de biotecnológicos” por un valor de US$11.675.00,02, según el diario La Nación. Las irregularidades denunciadas son muchísimas en esta cuestión e involucran a la ex AFIP hoy ARCA.

Otra vez el poder involucrado en legitimar lo ilegítimo. Historia, quizás, de nunca acabar.

Embed CARTES Y FENTANILO/GARCIA FURFARO pic.twitter.com/dQpLznUIou — CARPE DIEM (@ELCURIOSO75) June 30, 2025

-------------------------------

Más contenido en Urgente24:

Finde en Buenos Aires: El outlet que regresó que vuelve locos a todos

La nueva estafa que tiene en alerta máxima a todos los hogares

Puntualidad aérea: Estatal low cost destronó a Aerolíneas Argentinas

Mucha bronca en Boca Juniors por lo que pasó con Exequiel Zeballos

Franco Colapinto recibió una pésima noticia desde Alpine: “Sufrió