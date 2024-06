Baja en El Trece: Mañanísima pierde a uno de sus panelistas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RicBenedetti/status/1801650583285141754?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1801650583285141754%7Ctwgr%5E028990a9b01e37c49b72048e46dac0c10f6c5ea0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpolemica-radio-nacional-fin-ciclo-dar-voz-opositores-n579167&partner=&hide_thread=false Mi último programa de "¿Estás Conmigo?" @NacionalAM870

A pesar del levantamiento de la intervención de RTA estoy 100% agradecido con la dirección de la Radio y orgulloso del equipo altamente profesional que armamos. Gracias x la calidez personal que me ofrendaron #BuenViernes pic.twitter.com/zfTNlQKi5Q — Ricardo Raúl Benedetti (@RicBenedetti) June 14, 2024

"Tuve una reunión esta semana el día martes con el director de la radio Héctor Cavallero que me informa la decisión de la intervención de RTA de levantar el programa periodística de la primera mañana de Radio Nacional para suplirlo por un nuevo programa, un nuevo estilo, más orientado a lo cultural, lo artístico y el espectáculo", introdujo Benedetti.

"De mi parte, como periodista no voy a ser ningún tipo de adjetivo hacia a la decisión que se tomó en la intervención de RTA, simplemente me hago preguntas. Y la pregunta será, ¿qué habrá motivado esta decisión de levantar, a los dos meses de presentar una programación nueva en Radio Nacional, este programa?", afirmó el conductor sin titubeos, y enumeró ejemplos:

¿Habrá sido por la participación que le di a algunas voces críticas al Gobierno? ¿Por estas voces que, por ejemplo, criticaron a la nominación de (Ariel) Lijo a la Corte Suprema? ¿Habrá sido por esas voces que han criticado el sistema de privilegios a Tierra del Fuego, que toca a la familia del Ministro (Luis) Caputo? Uno nunca lo sabe ¿Habrá sido por la participación que le di a algunas voces críticas al Gobierno? ¿Por estas voces que, por ejemplo, criticaron a la nominación de (Ariel) Lijo a la Corte Suprema? ¿Habrá sido por esas voces que han criticado el sistema de privilegios a Tierra del Fuego, que toca a la familia del Ministro (Luis) Caputo? Uno nunca lo sabe

"Espero que no sea por eso porque hubiera ocurrido, si es por eso mi salida, un daño a la libertad de expresión. Quiero creer que no es por eso y simplemente se le da una nueva orientación a este programa. Me quedo con lo positivo, y es haber conocido a un grupo maravilloso de profesionales en Radio Nacional. El equipo técnico y profesional de esta radio supera con creces a los de las radios privadas en las que estuve", concluyó Benedetti, y cerró agradeciéndole a todos los miembros de su equipo.

