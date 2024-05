Maru Botana debutará en el streaming: En qué canal lo hará

La reacción de Yanina Latorre por el arribo de Maru Botana a América TV

Yanina Latorre es una de las principales panelistas de la televisión argentina y a diario ejerce su trabajo por medio de la pantalla de América TV en LAM.

Marcelo Tinelli, gerente artístico del canal, había elegido a Maru Botana para sumar a la programación y es de público conocimiento que la relación entre las mujeres no es buena.

Es por ese motivo que la rubia aprovechó el aire de El Observador para cruzar con dureza a la pastelera. “Maru Botana es mala persona. A mí me cagó una parte importante de mi vida y lo voy a seguir repitiendo. Yo sufrí, lloré, me quedé sin amigas por ella. Y es una resentida y le molestaba mi cuerpo”, expresó.

Y posteriormente añadió: “Hoy me dice Marcelo: ‘¿Sabías que la contraté?‘ Le dije: ‘Me chupa un huevo voy a decir que es mala persona hasta el día que me muera. No me pidas nada y si querés me voy de América, porque ya una vez me fui por Maru Botana‘”.

