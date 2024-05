Un lugar para viajar en otoño en Argentina que enamora con su paisaje

Embed - Viajando on Instagram: "Fotos de @viviendoenpatagonia Río Caleufú. Pcia. Del Neuquén. Argentina A 55 kms aprox de San Martin de los Andes y a pocos kms de Villa Meliquina, se encuentra este lugar de ensueños En primavera bien cargadito de agua se ve así Deslizá y mirá más Si vas a visitarlo te pido que respetes a la Naturaleza , llevate todos tus residuos (inclusive papeles de baño), NO hagas fuego y NO alimentes a la fauna silvestre Si llegaste a leer hasta acá y te gustó, hacemelo saber, compartilo y o guardalo . - Seguí @viajando.arg y compartí este viaje con tus amigos! - Etiquetanos en tus fotos! #viajandoarg #sanmartindelosandes #caleufu #riocaleufu #meliquina #villameliquina #patagonia #neuquen #pozosdecaleufu #travel #nature #fotopaisaje #soyfer"

View this post on Instagram A post shared by Viajando (@viajando.arg)