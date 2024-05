Debate en el Senado: Científicos piden rechazo, Pacto de Mayo a junio o julio

Live Blog Post

Martín Lousteau sobre el RIGI y ¿seguridad jurídica?

Martín Lousteau (UCR) le pregunta a Gil Domínguez: "uno de los objetivos que supuestamente tiene el Gobierno con el RIGI es dar seguridad jurídica, ¿qué va a pasar cuándo algunos de los derechos dados por el RIGI a las empresas colisione con otros derechos? Y en lugar de brindar seguridad jurídica vamos a generar un panorama más complejo".

Gil Domínguez: "difícilmente pueda existir previsibilidad y seguridad jurídica con un nivel de debate de estas características. Además es muy difícil que la previsibilidad y seguridad jurídica se manifieste si yo a estas inversiones le doy un régimen de protección de dudosa constitucionalidad, distinta al que tiene el resto de los habitantes de ese país".

Lousteau a los representantes de la ciencia: "¿qué haría falta internamente para reorientar la política científica tecnológica y de innovación?" cuántos cambios de reorientación se podrían hacer dentro de la legislación vigente?"

Baruj: "no se puede hacer ciencia aplicada si no tenés ciencia que aplicar. Tenemos una discusión permanentemente. No tenemos hoy una dirección clara de hacia donde ir. Sí tenemos las herramientas, no hace falta hacer cambios. Pero estas herramientas están absolutamente desaprovechadas (...) las posibilidades de reorientar están pero no vemos que se estén utilizando".

Baudino: "el presupuesto del año pasado está subejecutado, como dijo Baruj".

"En el INTI tenemos calle, sabemos cómo está funcionando la industria, las pymes, qué es negocio y qué no, qué va a funcionar".

"Nuestra tarea es llevar la ciencia a la producción, a genera riqueza que es agregar valor, el trabajo, esa es la riqueza, no solo el dinero sino el trabajo"

"Nuestra intención es que las autoridades generen un proyecto de planificación participativa para hacer un plan estratégico".

"Con las condiciones actuales podemos orientar la política del INTI de acuerdo al lineamiento del Ejecutivo".