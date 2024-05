Ley Ómnibus: CGT fisuró la reforma laboral y Martín Lousteau destrozó el RIGI

Live Blog Post

Daer: "Estamos vistiendo al Guasón con el traje de Batman"

Héctor Daer (CGT) responde las preguntas previas de los senadores:

"No hay nada favorable a los trabajadores, me parece que se busca con algunos mecanismos antiguos que no dieron resultados encontrar resultados distintos, cosa que seguramente no va a pasar".

"El período de prueba tiene dos cuestiones, como dijo Recalde, elimina el preaviso y termina siendo un contrato sin indemnización. Hay que decir las cosas cómo son: estamos sacando las multas, promoviendo un blanqueo y generando una especie de contrato a plazo sin ningún tipo de restricción como el período de prueba (...) estamos vistiendo al Guasón con el traje de Batman".

"Sobre los dichos del secretario de Trabajo, bajo ningún punto de vista un trabajador no acepta un trabajo formal para tener el derecho a un pleito judicial. Es muy mezquino pensar eso de un ser humano".

"Argentina se tiene que debatir una reforma tributaria progresiva, que los que más ganan aporten mucho más que los que menos ganan (...) cuando hablábamos de solidaridad, romper el sistema solidario es el peor de los caminos".

"La obligatoriedad de la cuota solidaria, hay que explicar un tema filosófico que es la vinculación entre el no afiliado y el convenio colectivo de trabajo, ustedes pueden decir 'bueno afilien a todos' pero la negociación colectiva es en espejo. De la misma manera que se puede desafiliar un trabajador y desvincularse del convenio colectivo, del lado empresario también se pueden desvincular y desagregarse del convenio colectivo. Nace de la cuna del liberalismo, de Inglaterra".

"La informalidad es peor que el período de prueba. Y la verdad que sí, pero no hay que ir por el mal menor, tenemos que aspirar a la consolidación de un trabajo formal en términos de un contrato por tiempo indeterminado".

"Con respecto al encuentro con el Gobierno, fue la primera vez que tuvimos una conversación. Es necesario dialogar con el Gobierno, es necesario que el Gobierno atienda temas como salud, trabajo, educación, inherentes al desarrollo propio de las cuestiones del Estado".

"El trabajo informal en el Estado en Córdoba no tengo idea, existe el cordobesismo así que no quiero opinar de Córdoba. En general el trabajo en el Estado es malo, a veces se hace en forma precaria injustamente por no aparecer engordando la nómina de los trabajadores permanentes. Pero me parece absolutamente injusto porque aparte trabajan todos".

"Cómo le iría al Estado si cumpliera con el convenio colectivo de trabajo, no sé, me supera, de hecho está excluido"

"N oes un tema si progresan o no, ojalá salgan del monotributo social y lleguen a la formalidad rápidamente, ese es el deseo que tenemos todos los que estamos en esta mesa"

"¿Si hay que hacer reforma de la ley de trabajo? De hecho estamos discutiendo algunas que no fueron propuestas ni debatidas en Diputados. Hay que discutir la jornada laboral como eje fundamental del desarrollo humano futuro, debemos ser uno de los pocos países del mundo que tienen más de 44 horas de jornada, habiendo pocos que tienen 44 horas de jornada, la mayoría tiene 40 horas o menos".

"Con respecto a los sueldos paupérrimos de los trabajadores de Formosa, creo que tenemos que dar un debate, que el sueldo vital mínimo y móvil involucre a los trabajadores provinciales y municipales. No hay esquema que marque márgenes para los trabajadores. No solo pasa en Formosa, no tiene que irse tan lejos".

"Sáquemonos el prejuicio del plan, la gente quiere trabajar, no quiere un plan. El valor agregado que da el trabajo formal es la jubilación y el sistema de salud".