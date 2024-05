Marcha atrás: Maru Botana no llegará a América TV, pero hay una elegida

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pablomontagna/status/1790312271882711194&partner=&hide_thread=false El del mediodía de cocina no lo hará Maru Botana finalmente https://t.co/XqYfsheUOm — Pablo Montagna (@pablomontagna) May 14, 2024

América TV cancela un programa antes de empezar

El programa en cuestión ya había seleccionado a sus presentadores, Charlotte Caniggia y Cris Vanadía, e incluso había sido anunciado en redes sociales. Pero lamentablemente no prosperó, sino que por el contrario, fue cancelado antes de su inicio.

Carlos Monti lo corroboraría expresando: "A mí no me gusta dar este tipo de noticias porque tiene que ver con un programa que todavía no había salido al aire y ya lo levantaron".

image.png

"Me acaban de llamar para contarme y confirmar porque, por supuesto, yo siempre hago la confirmación por duplicado, que se levantó un programa que todavía no salió al aire, o sea, se había comenzado con la pre- producción del programa. Se habían reunido en el canal, se habían puesto de acuerdo en el cashé de los conductores, se habían puesto de acuerdo con la temática que iba a tener el programa, ya tenía horario para la salida al aire y el programa finalmente no sale al aire", agregó

Este era un proyecto de Marcelo Tinelli que estaba más que entusiasmado porque Cris (Vanadía) manejó la plataforma del 'Bailando' y además Charlotte (Caniggia) fue una de las grandes animadoras del 'Bailando' y de mas y el ojo de Marcelo apuntó a juntarlos, a reunirlos en un programa, en un proyecto que estaba muy avanzado, que inclusive ya se habían hablado de los contratos, se había casi formalizado eso Este era un proyecto de Marcelo Tinelli que estaba más que entusiasmado porque Cris (Vanadía) manejó la plataforma del 'Bailando' y además Charlotte (Caniggia) fue una de las grandes animadoras del 'Bailando' y de mas y el ojo de Marcelo apuntó a juntarlos, a reunirlos en un programa, en un proyecto que estaba muy avanzado, que inclusive ya se habían hablado de los contratos, se había casi formalizado eso

Al mismo tiempo que abordó el origen de la fuente que le facilitó los datos: "Hoy hablando con el representante de Charlotte, voy a dar el nombre y apellido porque me autorizo que lo haga, Fabián Esperón, me dijo 'No se hace', y le expliqué: 'Escuchame, estaban avanzado en el canal hasta la semana pasada estaban hablando'. 'Si Carlos, no se hace. Desconozco los motivos', me dijo".

--------

