Grupo América analiza echar a Marcelo Tinelli tras su debut en el streaming

No caben dudas de que la apuesta que la empresa realizó por el conductor, con la esperanza de recuperar los números de rating que promediaba en el pasado, fue sumamente arriesgada. Y lamentablemente para el Grupo América, hasta ahora su incorporación no sólo no dio resultados, sino que la crisis y el estrangulamiento financiero que sufre se agravaron.

Mientras tanto y de manera insólita, Tinelli promociona un supuesto regreso de Bailando por un sueño para el segundo semestre y la cobertura de la Copa América en América TV. "Saldrá de su bolsillo, porque nosotros no tenemos presupuesto y además nunca se nos comentó nada de eso. Quizás es para sus redes", ironizó la fuente de Rodríguez.

Desalojaron un depósito de LaFlia

Tal como indicó Rodríguez en el portal de noticias de C5N, la semana pasada la productora de Tinelli sufrió un desalojo del depósito que tiene en Martínez ante la falta de pagos.

Dicho depósito es aledaño a los estudios de Telefe y cercanos al canal comentaron que "era vox populi que el desalojo se iba a dar pronto, porque nos habían comentado lo molesto que estaban con el tema económico".

Concretado el desalojo, el propio Tinelli fue quien lo dio a conocer en sus redes sociales.

