A Río Tercero no le hizo gracia el busto de Menem

“Después de eso, decir que fue el mejor de la historia es más que cuestionable. Argentina tuvo muchos presidentes y no es lógico que se haga este reconocimiento. Fue constitucional, pero reivindicarlo como el mejor, no corresponde. Lo grave es que intencionalmente se voló una fábrica para ocultar un hecho de corrupción”, agregó el radical Ferrer. De hecho, tanto la administración de Menem como todas las siguientes todavía no cumplieron con las reparaciones comprometidas a personas dañadas, que en muchos casos están a la espera de sumas millonarias en dólares, moneda que en aquella época se encontraba dentro de la convertibilidad.