Nazarena Vélez mostró las secuelas que le quedaron tras su adicción a las anfetaminas

El jueves (19/09) Nazarena Vélez estuvo como invitada en Bondi y recordó su adicción a las anfetaminas. "Cuando me pasó lo de las anfetaminas dejó mi papá de trabajar y se instaló en Carlos Paz. Y se hizo cargo de mí cuando me tenían que internar", recordó y confesó: "Yo me estuve por morir", reconoció la artista.