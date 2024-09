Pensaron que era una úlcera, pero tenía un cáncer muy devastador

Todas estas características pueden confundir a las pacientes, e incluso a los médicos, y puede retrasar el diagnostico de cáncer de páncreas. Fue lo que le pasó a Louise Buttaro, sobreviviente de cáncer de páncreas.

Primeros síntomas de cáncer de páncreas

"Tengo 75 años, lo cual es bastante sorprendente si tenemos en cuenta lo que se refiere a sobrevivir al cáncer de páncreas, especialmente porque me lo diagnosticaron cuando tenía 53 años", comienza contando Louise al centro de investigación y hospital Fox Chase Cancer Center, donde fue tratada.

El primer síntoma de alerta que tuvo Louise fue dolor en el abdomen, también presentó dificultades para comer, pero fue erróneamente diagnosticada. Le dijeron que era una úlcera.

Pancreas estómago hígado intestino.jpg

"Al principio, cuando acudí con dolor abdominal y problemas para comer, mi médico me trató por una úlcera porque no encajaba en el perfil de alguien con cáncer: no había antecedentes de cáncer en mi familia y estaba en buena forma física", dijo la sobreviviente.

Y continuó: "Un día fui a desayunar con mi mejor amiga, que era enfermera, y cuando vio que me costaba comer y le dije dónde me dolía, me dijo: Eso no es una úlcera. Vuelve a ver a ese médico e insiste en que te hagan más pruebas".

Louise siguió el consejo de su amiga. Su médico pidió una tomografía computarizada que reveló que tenía una gran masa en el páncreas, encapsulada en un quiste muy grande.

Se confirmó entonces que tenía cáncer de páncreas. Después de ser operada con éxito, Louise ahora es una sobreviviente.

Pancreas cancer.jpg

¿Cómo me doy cuenta si tengo cáncer de páncreas?

Ahora bien, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, las personas con cáncer de páncreas pueden tener los siguientes síntomas:

Fatiga o debilidad física anormal

Coloración amarillenta de los ojos y la piel

Orina oscura

Heces claras y grasosas

Picazón en la piel

Pérdida de peso y falta de apetito

Dolor de vientre o espalda

Náuseas y vómitos

Coágulos de sangre

Diabetes de reciente aparición

Agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado

